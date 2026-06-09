Шефът на БАСФ: Войната в Иран може да предизвика нов ръст на цените на петрола

Съществува риск от нов ценови шок на петролните пазари заради водената от САЩ и Израел война срещу Иран, предупреди днес Маркус Камит, главен изпълнителен директор на германския химически концерн БАСФ (BASF), цитиран от ДПА.

„При петрола вече постепенно достигаме момент, в който запасите започват да се изчерпват“, заяви Камит по време на среща на Международният клуб на бизнес журналистите във Франкфурт на Майн (ICFW).

По думите му, ако Ормузкият проток не бъде отворен скоро, е възможно през втората половина на годината да настъпи „нов ценови шок, който да засегне както суровия петрол, така и рафинираните петролни продукти“.

Войната в Иран, започната от САЩ и Израел в края на февруари, доведе до рязко поскъпване на петрола на световните пазари и засили инфлационния натиск, припомня БТА.

Камит посочи също, че не е обезпокоен за доставките на природен газ. Според него Китай, като един от най-големите потребители на природен газ и втечнен природен газ (LNG), преминава към използване на въглища в момент, в който цените на газа се повишат. Това намалява търсенето в Далечния изток и облекчава напрежението на пазара, обясни той.

По думите му химическата индустрия вероятно се намира в най-трудния си период през последните 25 години. Според него разходите на предприятията, които потребяват големи количества енергия, остават високи, а допълнителна тежест за сектора са значителните такси за въглеродни емисии, които ЕС налага върху производството на амоняк.

Главният изпълнителен директор на БАСФ изрази увереност, че след 10 години Европа ще продължи да разполага със силна химическа индустрия, макар и в различен вид.

БАСФ от години се сблъсква с предизвикателства, свързани с високите цени на енергията в Германия, свръхкапацитета на световния пазар и засилващата се конкуренция от Китай.

Наскоро компанията, която е най-големият производител на химикали в света, обяви планове за намаляване на фиксираните разходи в основния си бизнес с до 20 на сто, като мерките ще бъдат съпътствани от допълнителни съкращения на работни места. Целта е БАСФ да съсредоточи дейността си в по-голяма степен върху основните си направления.