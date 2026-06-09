Васил Големански: за отнемане на лиценз трябват сериозни основания, имаме ги за "ДаллБогг"

Съвместна проверка установила „дупка" от 280 млн. евро, компанията представила план, който регулаторът не одобрил

Дружеството ще бъде обявено в несъстоятелност, КФН определи квестори

Вече издадените полици са валидни до изтичане на срока им, след това хората да потърсят нов застраховател, успокои зам.председателят на КФН Пламен Данаилов

Застрахователната компания „ДаллБог" остава без лиценз. „Отнемането е най-тежката възможна мярка. За да стигнем до нея трябват сериозни основания и ние ги имаме, защото в рамките на една година, водейки комуникация с европепсикя орган по застраховане и със самия застрховател установихме поведение в разрез с изискванията".

Това обяви председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански на извънреден брифинг.

Той изброи четири основания за днешното решение на финансовия регулатор: краткосрочния план за възстановявне на капиталовите съотношения не е бил одобрен, дружеството не спазва принудителни административни мерки, като това да не извършва разпоредителни мерки. Освен това регулаторът е установил нарушения на доброто пазарно поведение и неизплащане на щети и то след влезли в сила съдебни решения.

„ Много е важно това, че в резултат на нашите поверки с техниеска помощ на еврорегулатора е установена дупка в техническите му резерви от 280 млн. евро. При такава ситуация се иска много ясен и точен порядък дружеството да я възстанови. Срокът е три месеца от узнаването, т.е. от 2 април , от когато е протокола. И един месец след това комисията да се произнесе по плана за възстановяването й. Ние нямаме избор, възможностите са две- или да го одобрим или да не го одобрим. На днешното заседание, този план не бе одобрен. При тази ситуация сме длъжни сме да отнемем лиценза, това е единствената възможна мярка", особнова решението Големански.

След това решение, дружеството ще бъде обявено в несъстоятелност и ще бъдат назначени квестори, които ще го управляват до обявяването му в несъстоятелност

От Комисията по финансов надзор успокоиха всички хора, които имат задължителни застраховки "Гражданска отговорност" . Техните полиците остават валидни и едва след като изтече срокът им, те трябва да сключат нови, вече при друг застраховател. По различни данни става дума за около 400 000 полици.

"Полиците са валидни и дружеството е длъжно да ослужва застрахованите ица. Ако някой има претеции, да се обръща ъм другеството от днес нататък. В него има назначени двама квестори, които заменят изпълнителните директори. Ако то не може да плати, ще ги събира и изплаща Гаранционния фонд", успокои зам.шефът на КФН Пламен Данаилов.



Историята на отношенията между КФН и компанията е наапрегната от юни 2025 г., когато регулагора постанови тримесечна забрана да се продават нови полици в чужбина. През есента забраната стана безсрочна до изпълнение на предписаните мерки. А на 2 април компанията получи забрана да продава нови полици и у нас.

Така се стигна до днешното решение за отнемане на лиценза.

Сроковете за предявяване на претенция по "Гражданска отговорност" са 3 години за имуществени вреди и 5 години за неимуществени вреди (телесни увреждания или смърт). Този период започва да тече от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Асоцияцията на българските застпаховатеи подкрепи решението на КФН. „Изразяваме принципна подкрепа за действията на Комисия за финансов надзор, насочени към гарантиране защитата на потребителите, поддържане на стабилността и доверието в застрахователния сектор. Ефективният и независим надзор е от съществено значение за нормалното функциониране на пазара.Считаме, че всички участници на пазара следва да спазват приложимото законодателство и добрите търговски практики, както и да съдействат за изграждането и запазването на доверие в сектора, включително и в европейски контекст.

Застрахователният сектор функционира на основата на доверие както от страна на потребителите, така и между пазарните участници, и регулаторните институции на национално ниво, и в рамките на единния европейски пазар. Некоректното поведение на отделен пазарен участник у нас и в други страни членки на ЕС създава риск от съществени репутационни щети за българския застрахователен сектор, с потенциално отражение върху възможностите за бизнес развитие.

Асоциацията няма намерение да коментира конкретни търговски субекти или текущи надзорни производства, но подчертава, че устойчивото развитие на пазара изисква отговорно поведение, коректна комуникация и въздържане от действия, които биха могли да подведат обществеността или да накърнят доверието в институциите. Ще продължим да работим в диалог с всички заинтересовани страни за утвърждаване на добрите практики и високи стандарти в застрахователния сектор", се казва в тяхна позиция.

При задължителните автозастраховки има специален орган, който изплаща дължимите обезпечения на увредени лица от фалирал застраховател. От всяка полица "Гражданска отговорност" част от премията се насочва към т.нар. Гаранционен фонд. В последните години тя бе 16 лв. От тях 12,5 лв. се насочват към Фонд за незастраховани МПС, който трябва да покрива щетите, предизвикани от автомобили без сключена валидна полица. А 3,5 лв. отиват в Обезпечителен фонд, който финансира вземанията при фалит на застаховател.

По данни на КФН, в Гаранционния фонд има 230 млн. евро, а в Обезпечителния фонд около 70 млн. евро. Има опции средства да се прелеят от единия към другия фонд, което обаче все пак не изключва нуждата те да се попълнят отново.