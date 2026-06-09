Индексите на Уолстрийт се движат възходящо

Основните индекси на Уолстрийт се движат възходящо в началото на днешната търговия, подкрепени от продължаващото поскъпване на акциите на технологичните компании, особено в сектора на полупроводниците, както и от отслабване на напрежението в Близкия изток, предадоха Ройтерс и Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 28,4 пункта или 0,06 на сто до 50 814,42 пункта. Индексът S&P 500 прибави 32,9 пункта или 0,44 на сто до 7438,66 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite наддаде със 180,6 пункта или 0,7 на сто до 26 110,313 при отварянето на пазара.

Акциите на „Майкрон текнолоджи“ (Micron Technology) поскъпнаха с почти 4 на сто, след като книжата на компанията поскъпнаха вчера с около 10 на сто, въпреки силните колебания през миналата седмица, когато книжата ѝ се сринаха с около 20 на сто в рамките на два дни, включително спад от 13 на сто в петък.

Сходна динамика се наблюдава и при „Броудком“ (Broadcom), чиито акции също продължиха възстановяването си с около 2 на сто след рязкото им поевтиняване през предходната седмица.

Допълнително внимание привлича и развитието около изкуствения интелект. „ОупънЕйАй“ (OpenAI) е подала поверително документи за първично публично предлагане (IPO/ППП) в САЩ, което засилва интереса към сектора.

В същото време компанията „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск се готви за дебют, който се очаква да бъде най-голямото първично публично предлагане досега, с оценка от около 1,75 трилиона долара, като част от инвеститорите виждат в това допълнителен тласък за възхода на изкуствения интелект, а други предупреждават, че това може да е пик на тенденцията.

Паралелно с това цените на петрола се понижиха, като фючърсите върху американския лек суров петрол (WTI) спаднаха с около 3 на сто и се търгуваха под 90 долара за барел. Понижението стана факт след изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че може да бъде постигнато споразумение с Иран в рамките на „два или три дни“, което би довело до незабавното отваряне на Ормузкия проток.

Напрежението в региона остава обаче високо. Техеран временно прекрати военните действия срещу Израел, но предупреди, че ще ги възобнови, ако израелските операции в Ливан продължат, съобщава външното министерство в Техеран. Малко по-късно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че конфликтът с Иран и „Хизбула“ все още не е приключил.

Междувременно публикувани днес данни на Министерството на търговията на САЩ показват, че търговският дефицит на страната се е свил слабо през април благодарение на рекордно високия износ.

Дефицитът е достигнал 55,9 милиарда долара спрямо 56,6 милиарда долара през март. Износът е нараснал с 2,6 на сто на месечна база до рекордните 327 милиарда долара, докато вносът се е увеличил с 2 на сто до 383 милиарда долара.

Междувременно други данни показаха, че бизнес настроенията сред малките предприятия в САЩ са се влошили през май. В същото време делът на собствениците, които планират да повишат цените през следващите три месеца, достигна най-високото си ниво от близо четири години, което предполага, че инфлацията може да се задържи на високи нива за известен период, сочат данните от най-новото месечно проучване на Националната федерация на независимия бизнес (NFIB), огласени днес.