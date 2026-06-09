Финансовият надзор успокои хората с полици от "ДаллБог": Валидни са до края на срока им (Обзор)

След изтичането на "Гражданска отговорност" клиентите трябва да търсят друг застраховател

Всички клиенти на застрахователната компания “ДаллБог”, които имат сключена “Гражданска отговорност” или каско, трябва да бъдат спокойни - полиците са валидни и действат до края на срока им. Това заявиха във вторник от Комисията за финансов надзор (КФН) часове след като отнеха лиценза на дружеството и обявиха, че назначават квестори да го управляват.

“Отнемането е най-тежката възможна мярка. За да стигнем до нея, трябват сериозни основания и ние ги имаме, защото в рамките на една година, водейки комуникация и с европейския орган по застраховане, и със самия застраховател, установихме поведение в разрез с изискванията”, обяви председателят на КФН Васил Големански.

Комисията е установила в техническите резерви на дружеството дупка от 280 млн. евро. “При тази ситуация

сме длъжни да отнемем лиценза,

това е единствената възможна мярка”, мотивира решението Големански.

След това решение дружеството ще бъде обявено в несъстоятелност и ще бъдат назначени квестори, които ще го управляват до обявяването му в несъстоятелност.

Издадените вече полици обаче остават валидни и едва след като изтече срокът им, клиентите трябва да сключат нови при друг застраховател. По различни данни става дума за около 400 000 полици.

“Полиците са валидни и дружеството е длъжно да обслужва застрахованите лица. Ако някой има претенции, да се обръща към дружеството от днес нататък. В него има назначени двама квестори, които заменят изпълнителните директори. Ако то не може да плати, ще ги събира и изплаща Гаранционният фонд”, каза зам.-шефът на КФН Пламен Данаилов.

Историята на отношенията между КФН и компанията е напрегната от юни 2025 г., когато регулаторът постанови тримесечна забрана да се продават нови полици в чужбина. През есента забраната стана безсрочна, а на 2 април компанията получи забрана да продава нови полици и у нас. Така се стигна до днешното решение за отнемане на лиценза.

Сроковете за предявяване на претенция по “Гражданска отговорност” са

3 години за имуществени вреди и 5 години за неимуществени

- телесни увреждания или смърт. Този период започва да тече от датата на настъпване на застрахователното събитие.

При задължителните автозастраховки

има специален орган, който изплаща дължимите обезпечения

на увредени лица от фалирал застраховател. От всяка полица “Гражданска отговорност” част от премията се насочва към Гаранционния фонд. В последните години това отчисление беше 16 лв. От тях 12,50 лв. се насочват към Фонда за незастраховани МПС, който трябва да покрива щетите, предизвикани от автомобили без сключена валидна полица. А 3,50 лв. отиват в Обезпечителния фонд, който финансира вземанията при фалит на застраховател.

По данни на КФН в Гаранционния фонд в момента има 230 млн. евро, а в Обезпечителния фонд - около 70 млн. евро. Има опции средства да се прелеят от единия към другия фонд, което обаче все пак не изключва нуждата те да се попълнят отново.

Асоциацията на българските застрахователи

подкрепи решението на КФН

“Изразяваме принципна подкрепа за действията на комисията, насочени към гарантиране на защитата на потребителите, поддържане на стабилността и доверието в застрахователния сектор. Ефективният и независим надзор е от съществено значение за нормалното функциониране на пазара.Считаме, че всички участници на пазара следва да спазват приложимото законодателство и добрите търговски практики, както и да съдействат за изграждането и запазването на доверие в сектора, включително и в европейски контекст”, се казва в позицията на асоциацията.

“Ще продължим да работим в диалог с всички заинтересовани страни за утвърждаване на добрите практики и високи стандарти в застрахователния сектор”, се казва още в позицията.