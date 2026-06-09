Иван Василев: Активно инвестираме за внедряване на AI и технологии в публичния сектор

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи позициите на България в рамките на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“) днес в Люксембург, съобщиха от ресорното министерство.

По време на заседанието министрите обсъдиха ключови въпроси, свързани с цифровата трансформация, киберсигурността, цифровата свързаност и технологичния суверенитет на Европейския съюз.

България подкрепи постигането на общ подход на Съвета по предложението за Регламент за създаване на европейски бизнес портфейли.

Относно засилването на сътрудничеството между ЕС и Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) министърът каза, че на фона на геополитическата конкуренция и нарастващото значение на международното цифрово управление, ЕС следва да продължи да укрепва своята координация и да отстоява последователно общите си позиции в рамките на ITU. „За страната ни е важно ЕС да продължи да бъде водещ фактор в насърчаването на отворен, сигурен и основан на правила международен цифров ред“, заяви той, цитиран в съобщението.

По думите му чрез единен европейски подход ще можем по-ефективно да отстояваме нашите интереси и да допринасяме за стабилното развитие на глобалната цифрова среда. „Също така е важно да съхраним ролята на ITU като водеща международна организация в областта на радиочестотния спектър, стандартизацията и цифровото развитие“, допълни министърът.

По темата за технологичния суверенитет на публичните администрации Василев подчерта значението на сигурните и надеждни цифрови инфраструктури, развитието на европейския капацитет в областта на облачните услуги и изкуствения интелект, както и необходимостта от координирани инвестиции и сътрудничество между държавите членки, научните организации и индустрията за укрепване на технологичната устойчивост на ЕС. „Страната ни активно инвестира в изграждането на капацитет за развитие и внедряване на AI и цифрови технологии в публичния сектор, като разглежда тези инвестиции като съществен елемент от европейската технологична устойчивост и конкурентоспособност”, каза той. Сред значимите инициативи Василев изтъкна проекта за българска фабрика за ИИ - BRAIN++. „Българското правителство и конкретно МИДТ скоро ще представи и платформата SIGMA AI с отворен код – система за интегриран граждански мониторинг и анализ с ИИ на всички обществени поръчки в страната“, посочи той.

По-късно беше обсъдена и темата за бъдещето на европейската сателитна свързаност. Позицията на България е, че изграждането на независима, сигурна и високоефективна европейска сателитна инфраструктура следва да бъде стратегически приоритет на ЕС. „За България космическото пространство е стратегически актив, служещ като двигател за насърчаване на научните изследвания и иновациите, развитието на технологиите с двойна употреба, както и укрепване на конкурентоспособността и сателитната свързаност на ЕС“, каза Василев. Той подчерта още, че европейските космически програми са стратегически актив, който следва да бъде ефективно развиван и надграждан за постигането на технологично лидерство и способности за действие в днешната геополитическа среда. „Считаме, че в контекста на нарастващото значение на сателитната свързаност за сигурността и устойчивостта на комуникационните мрежи, е необходимо ЕС да продължи усилията си за изграждане на координиран и предвидим подход към развитието на европейската сателитна екосистема“, допълни той по темата.

В рамките на Съвета бяха разгледани още доклад за напредъка по предложението за Акта за киберсигурността 2 и за напредъка по разглеждането на Акта за цифровите мрежи.

В Люксембург министър Василев разговаря и със зам.-председателя на ЕК за технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен. Двамата обсъдиха как България може да бъде по-активен участник в дигиталната трансформация на ниво ЕС.