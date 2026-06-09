Фермери се оплакват от натиск да продават по-евтино заради "Кошница с грижа"

Ден след като премиерът Румен Радев обяви обща инициатива с търговските вериги за намаляване на основни храни с поне 15%, производители на плодове и зеленчуци се оплакаха, че търговските вериги им оказват натиск да намаляват цените. Сигналът е изпратен с писмо до премиера Румен Радев и до министъра на земеделието Пламен Абровски.

"Само ден след Вашата среща с търговските вериги, започнахме да получаваме сигнали от български производители – доставчици на тези търговски оператори, че върху тях се оказва натиск да намалят доставните си цени с точно 15%. В случай че не се съгласят с това условие, те просто престават да доставят произведената от тях продукция", пише в писмото, цитирано от Mediapool.

Браншовите организации, обединяващи производители на плодове и зеленчуци, а също и оранжерийни производители добавят, че това е изключително тревожен сигнал, който показва, че за пореден път цената на подобна инициатива рискува да бъде платена от българските земеделски производители на фона на постоянно нарастващите производствени разходи в сектора.

"Г-н Премиер, не смятаме, че Вашата цел е била тежестта на тази иначе добра инициатива да бъде понесена единствено от българския производител. Поради това Ви молим за конкретни мерки и действия по този казус, за да не бъде опорочена Вашата добра идея", добавят фермерите.

"В противен случай ще станем свидетели на инициатива, реализирана чрез нелоялна търговска практика: практика, която е заложена като такава и в предложените промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията", категорични са производителите.

В началото на тази седмица правителството инициира кампания "Кошница с грижа", която да осигури по-ниски цени за основни храни. 8 вериги хипермаркети застанаха зад инициативата, която се очаква да продължи поне 6 месеца.