Учени от САЩ използват движенията на човешката ръка за обучение на роботи

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Учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) разработиха устройство с изкуствен интелект, което може да превръща движенията на човешката ръка в обучителни данни за роботи, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Системата използва гривна за китка, която чрез ултразвук „вижда" движенията на мускули, сухожилия и връзки под кожата. Данните се предават към компютър, където алгоритми с изкуствен интелект ги превръщат в модели на движение, позволяващи на роботизирана ръка да имитира човешки жестове.

Според учените, работещи по проекта, технологията може да се използва за обучение на роботи за изпълнение на деликатни задачи като домакинска работа или хирургични операции.

В лабораторни тестове системата е успяла да възпроизведе сложни движения на ръката, включително всички букви от американската жестова азбука, за около 120 милисекунди.

Учените смятат, че подобни технологии могат да ускорят развитието на хуманоидни роботи, като им позволят да усвояват по-сложни двигателни умения чрез данни от реални човешки движения, допълва още Асошиейтед прес.