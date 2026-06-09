ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Волейболната федерация обяви закачливо събирането ...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23011195 www.24chasa.bg

Учени от САЩ използват движенията на човешката ръка за обучение на роботи

908
Учени от САЩ използват движенията на човешката ръка за обучение на роботи СНИМКА: Екс/ @ocregister

Учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) разработиха устройство с изкуствен интелект, което може да превръща движенията на човешката ръка в обучителни данни за роботи, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Системата използва гривна за китка, която чрез ултразвук „вижда" движенията на мускули, сухожилия и връзки под кожата. Данните се предават към компютър, където алгоритми с изкуствен интелект ги превръщат в модели на движение, позволяващи на роботизирана ръка да имитира човешки жестове.

Според учените, работещи по проекта, технологията може да се използва за обучение на роботи за изпълнение на деликатни задачи като домакинска работа или хирургични операции.

В лабораторни тестове системата е успяла да възпроизведе сложни движения на ръката, включително всички букви от американската жестова азбука, за около 120 милисекунди.

Учените смятат, че подобни технологии могат да ускорят развитието на хуманоидни роботи, като им позволят да усвояват по-сложни двигателни умения чрез данни от реални човешки движения, допълва още Асошиейтед прес.

Учени от САЩ използват движенията на човешката ръка за обучение на роботи СНИМКА: Екс/ @ocregister

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Наука и технологии

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)