Гръцкият износ скочи с 35,7% през април, а търговският дефицит се сви значително

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Гърция отчита силен ръст на износа през април 2026 г., като стойността на експортираните стоки достига 5,20 млрд. евро, което е с 35,7% повече спрямо същия месец на миналата година. Данните са на Гръцката статистическа служба, анализирани от Общогръцката асоциация на износителите и Центъра за експортни изследвания и анализи.

Дори без петролните продукти, които са основният двигател на растежа, износът бележи увеличение от 7,9%, достигайки 3,38 млрд. евро.

Вносът също нараства, но с по-бавен темп - с 9,6% до 7,35 млрд. евро. Това позволява на страната значително да намали търговския си дефицит, който през април се свива с 25,2% до 2,16 млрд. евро.

За периода януари-април общият износ на Гърция достига 17,77 млрд. евро, което представлява ръст от 11,3% на годишна база. В същото време търговският дефицит намалява с 8%, достигайки 10,44 млрд. евро.

Най-силен принос за ръста има секторът на петролните продукти и горивата, където е отчетено увеличение от над 152% през април. Значителен растеж има още при храните, машините и оборудването, индустриалните стоки, суровините и химическата промишленост.

Особен скок бележи износа към страни извън Европейския съюз, където през април е отчетен ръст от близо 60%. Това показва разширяване на присъствието на гръцките стоки на международните пазари въпреки нестабилната глобална икономическа среда.

Според износителските фирми силните резултати през март и април са компенсирали по-слабия старт на годината и са дали сериозен тласък на външната търговия на страната. Данните показват, че гръцката икономика успява да укрепва позициите си на международните пазари и постепенно да подобрява външнотърговския си баланс.