Васил Велев: Данъците са единственото нещо, което не трябва да бъде пипано

Данъците са единственото нещо, което не бива да бъде пипано. Ние сме в топ 5 в Европа. ЕК не ни препоръча прогресивни данъци, а увеличаване на максималния осигурителен доход. Това каза пред Би Ти Ви Васил Велев, председател на АИКБ.

При максималния осигурителен доход в съотношение със средния, каза той, сме били по-добре от Германия. Даде пример, че при нас е малко над 2, а в Берлин - малко под 2. Посочи и че при 2 деца на практика има необлагаем минимум, защото от данъчната основа се изваждали 12 000 лева.

Атанас Кацарчев от КТ "Подпрека" не се съгласи с него. Не е справедлива системата, слагаме данъци и осигуровки върху ниските доходи, посочи той. Тази година вече е късно да се променя данъчната система, каза Кацарчев. Но било въпрос на време да се случи. Според него от въвеждането на плоския данък по време на Тройната коалиция имало обещания, че ще има чужди инвестиции и държавата щяла да "цъфне и върже".

Велев обясни, че има множество инвестиции, но данъчната политика била само едно от условията. Даде пример с корупцията.