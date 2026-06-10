20% електричеството в Европа осигурено от вятърна енергия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 5,9 процента от общото количество електроенергия (1118 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,7 процента (262 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (92,7 процента), Ирландия (42,3 на сто) и Нидерландия (40,8 процента). В България делът е 0,3 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (503,4 гигаватчаса), Испания (163,2 гигаватчаса) и Франция (120,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,2 гигаватчаса, предава БТА.