Австралийци изследват квантови батерии за светкавично зареждане

Изследователи от австралийския университет RMIT и националната научна агенция CSIRO разработиха работещ лабораторен прототип на квантова батерия. Проучването, публикувано в научното списание Nature Light: Science & Applications, демонстрира концепция, която може значително да намали времето за зареждане на енергийни устройства.
Зареждането на типичен електромобил в домашни условия би могло да спадне от 10 часа на около 3 минути. На бърза зарядна станция времето ще се свие от 30 минути до няколко секунди.
При класическите батерии производителите избягват да слагат твърде големи батерии в колите, за да не отнема зареждането им денонощия. При квантовите батерии този лимит изчезва. Може да се постави двойно по-голяма батерия за по-голям пробег.
За разлика от конвенционалните литиево-йонни батерии, които използват химически реакции, новата технология прилага принципите на квантовата механика.
Ключовата характеристика на технологията е, че времето за зареждане намалява пропорционално с увеличаването на размера и капацитета на батерията.
Към момента проектът е в начален етап на развитие.
Авторите на изследването търсят индустриални партньори за последващо финансиране, изпитвания и евентуално бъдещо внедряване на технологията в потребителската електроника и автомобилната индустрия.