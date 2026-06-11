Австралийци изследват квантови батерии за светкавично зареждане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изследователи от австралийския университет RMIT и националната научна агенция CSIRO разработиха работещ лабораторен прототип на квантова батерия. Проучването, публикувано в научното списание Nature Light: Science & Applications, демонстрира концепция, която може значително да намали времето за зареждане на енергийни устройства.

Зареждането на типичен електромобил в домашни условия би могло да спадне от 10 часа на около 3 минути. На бърза зарядна станция времето ще се свие от 30 минути до няколко секунди.

При класическите батерии производителите избягват да слагат твърде големи батерии в колите, за да не отнема зареждането им денонощия. При квантовите батерии този лимит изчезва. Може да се постави двойно по-голяма батерия за по-голям пробег.

За разлика от конвенционалните литиево-йонни батерии, които използват химически реакции, новата технология прилага принципите на квантовата механика.

Ключовата характеристика на технологията е, че времето за зареждане намалява пропорционално с увеличаването на размера и капацитета на батерията.

Към момента проектът е в начален етап на развитие.

Авторите на изследването търсят индустриални партньори за последващо финансиране, изпитвания и евентуално бъдещо внедряване на технологията в потребителската електроника и автомобилната индустрия.