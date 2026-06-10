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Вицепремиерът Пулев и посланикът на Турция у нас обсъдиха нови възможности за инвестиции

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Вицепремиерът Александър Пулев и посланикът на Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и посланикът на Република Турция в България Н. Пр. Мехмет Саит Уянък обсъдиха задълбочаването на двустранното икономическо партньорство. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката и индустрията.

По време на срещата двамата разговаряха за възможностите за нови инвестиции и по-нататъшно развитие на индустриалното сътрудничество, както и значението на активния политически и дипломатически диалог между двете държави.

Вицепремиерът Пулев подчерта, че България разглежда Турция като един от своите основни стратегически партньори в региона, както заради дългогодишните исторически връзки между двете страни, така и благодарение на устойчивото и динамично икономическо сътрудничество в редица ключови сектори.

По време на разговора Пулев отбеляза значимата роля на турските компании за икономическото развитие на различни региони в България. По думите му, те са сред важните работодатели в страната и допринасят съществено за създаването на работни места, икономически растеж и подобряване на жизнения стандарт на местните общности.

„Намаляването на регионалните различия и икономическите дисбаланси е сред основните приоритети в нашата програма. В този процес турските предприятия имат важен принос, като през годините подкрепят развитието на редица региони у нас и осигуряват препитание за хиляди семейства", заяви вицепремиерът и икономически министър.

Той подчерта, че ще бъде създадено ново координационно звено към Министерски съвет, като новата структура ще има задачата да улесни инвеститорите чрез единна точка за контакт с администрацията, намаляване на бюрокрацията и по-добра междуинституционална координация при реализация на инвестиционни проекти.

Двамата потвърдиха готовността си да продължат активния диалог и да работят за укрепване на партньорството между България и Турция. Те отбелязаха, че организирането на двустранни българо-турски бизнес форуми ще даде възможност да се активизира развитието на сътрудничеството и насърчаването на нови сфери на икономическо партньорство между компании от двете страни.

От своя страна Н. Пр. Мехмет Саит Уянък заяви, че икономическото сътрудничество между двете страни има много голям потенциал за развитие.

Вицепремиерът Александър Пулев и посланикът на Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

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