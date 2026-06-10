Котировките на азиатските борси приключиха сесията предимно на червено

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Котировките на азиатските фондови пазари отчетоха рязък спад, след като Иран и САЩ си нанесоха нови удари в най-голямата ескалация на напрежението между двете страни от постигнатото прекратяване на огъня през април, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-широкият индекс на MSCI за акциите в Азиатско-тихоокеанския регион извън Япония се понижи с около 3 на сто.

Основният индекс на Япония Nikkei 225 се срина с 1237,36 пункта или 1,89 на сто до 64 179,27 пункта. По-широкият индекс Topix изтри 48,51 пункта или 1,25 на сто до 3447,6 пункта.

Щатският долар остана стабилен в диапазона около 160 йени в Токио, след като по-рано леко поскъпна в Ню Йорк на фона на засилено търсене на сигурни активи заради нарастващото напрежение в Близкия изток, допълва Киодо.

По време на търговията американската валута се търгуваше на ниво 160,37–160,38 йени спрямо 160,31–160,41 йени в Ню Йорк и 160,19–160,20 йени в Токио в края на търговията.

Еврото се котираше на ниво 1,1542–1,1542 долара и 185,09–185,11 йени, спрямо 1,1538–1,1548 долара и 185,06–185,16 йени в Ню Йорк, както и 1,1539–1,1540 долара и 184,85–184,89 йени в Токио.

Акциите на технологичните и полупроводниковите компании в Азия подновиха спада си в сряда, следвайки загубите на Уолстрийт от предходната сесия, допълва Си Ен Би Си.

В Япония книжата на „СофтБанк груп" (SoftBank Group) поевтиняха с 10 на сто на фона на по-широк спад в технологичния.

Междувременно напрежението в Близкия изток ескалира, след като иранската Революционна гвардия съобщи за удари по американска база в Йордания и още 21 цели в района на Персийския залив. В отговор американските сили заявиха, че са поразили ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни станции край Ормузкия проток.

Според анализатори пазарите засега възприемат геополитическата ситуация по-скоро като краткосрочен риск за новини, отколкото като макроикономически шок, въпреки че енергийните цени могат да променят тази оценка при по-нататъшна ескалация.

В Сеул индексът Kospi се срина с 366,11 пункта или 4,52 на сто до 7730,82 пункта.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 отчете ръст от 49,1 пункта или 0,57 на сто до 8653,3 пункта. В Хонконг индексът Hang Seng изтри 174,861пункта или 0,71 на сто до 24 391,29 пункта, а в континентален Китай водещият бенчмарк CSI300 се понижи с 53,22 на сто или 1,11 на сто до 4748,49 пункта. Индексът в Шанхай Shanghai Composite също е надолу с 16,8 пункта или 0,42 на сто до 3993,23 пункта.

Индийският индекс Nifty 50 нарасна със 160,6 пункта или 0,69 на сто до 23 402,7 пункта.

Американските основни борсови индекси отчетоха предимно спадове на Уолстрийт вчера, след като акциите на компаниите, свързани с изкуствения интелект, отново поевтиняха и повлякоха надолу пазара, предаде Асошиейтед прес.

Промишленият Dow Jones прибави 86,1 пункта или 0,17 на сто до 50 872,11 пункта.

Широкообхватният S&P 500 изтри 19,08 пункта или 0,26 на сто до 7386,65 пункта

Технологичният Nasdaq се срина с 250,841 пункта или 0,97 на сто до 25 678,822 пункта.