Китайският износ на автомобили нарасна с над 70 на сто през май заради засилен интерес към електромобилите

Износът на леки автомобили от Китай се е увеличил със 73 на сто през май на годишна база до около 809 000 превозни средства, показват изнесени днес данни на Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM), цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Ръстът се дължи основно на нарастващото търсене на електромобили, стимулирано от по-високите цени на горивата вследствие на глобалното напрежение и войната в Иран.

Износът на изцяло електрически автомобили и плъгин (plug-in) хибриди се е увеличил повече от два пъти до около 435 000 превозни средства, което представлява над половината от общия обем, отбелязва китайската асоциация.

Това представлява увеличение спрямо изнесените около 796 000 леки автомобила през април, сочат данните.

Китайски автомобилни производители, включително Би Уай Ди (BYD), засилват експанзията си в чужбина, като се насочват към пазари в Латинска Америка, Азия и Европа, в момент когато вътрешното търсене е под натиск, отчасти заради намалените държавни стимули за преминаване към електромобили.

Продажбите на леки автомобили на вътрешния пазар в Китай през май остава под натиск - продажбите на леки автомобили са намалели с 23,4 на сто на годишна база до 1,44 млн. превозни средства, отбелязвайки седми пореден месец на спад. Продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) са се свили с близо 42 на сто спрямо същия месец на 2025 г., тъй като делът на електромобилите се е увеличил.

Анализатори от Ю Би Ес (UBS) очакват годишният износ на леки автомобили от Китай да нарасне с около 40 на сто през 2026 г. спрямо предходната година, като износът на електрически превозни средства е възможно да се увеличи с около 80 на сто.

„Високите цени на петрола със сигурност са се превърнали в допълнителен стимул за интереса към електромобилите", заяви Пол Гонг, ръководител на изследванията за автомобилната индустрия в Китай към Ю Би Ес.

По думите му износът на китайски автомобили е бил по-силен от очакваното през първите месеци на годината, докато вътрешните продажби са по-слаби от прогнозите.

Приблизително един от всеки четири нови автомобила, продадени в света през миналата година, е бил електрически, сочи доклад на Международната агенция за енергията (МАЕ), публикуван през май. Очаква се този дял да продължи да нараства и през настоящата година, въпреки по-слабото начало на годината.

МАЕ прогнозира, че продажбите на електромобили могат да достигнат 23 милиона и да съставляват почти 30 на сто от всички продадени автомобили през 2026 г.

Китай е най-големият производител на електромобили в света, доставяйки по-голямата част от продаваните електрически превозни средства в глобален мащаб.

Би Уай Ди, най-големият китайски производител на електромобили, е продал над 160 000 превозни средства в чужбина през май - ръст от 80 на сто на годишна база. Компанията си поставя за цел да достигне 1,5 милиона продажби извън Китай през тази година, което е увеличение с над 40 на сто спрямо 1,05 милиона през миналата година.

Китайската компания вече изпревари „Тесла" (Tesla) като най-големия производител на електромобили в света по продажби.

По-високите продажби в чужбина могат да подобрят и рентабилността на китайските автомобилни компании, тъй като ожесточената ценова война на вътрешния пазар миналата година е подкопала печалбите на много производители, посочва АП.