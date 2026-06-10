BYD отлага строежа на завод в Турция на стойност 1 млрд. долара

Китайският производител на електромобили BYD е спрял временно планирания си производствен проект в Турция на стойност 1 милиард долара, за да се съсредоточи върху разширяването на производството в Европа, разкри във вторник висш мениджър на компанията.

Компанията се готви да започне сглобяването на автомобили в новия си завод в Унгария през четвъртото тримесечие на тази година, което прави съоръжението неотменен приоритет в разширяването на европейското й присъствие.

„Унгария е приоритет номер едно в момента", заяви изпълнителният вицепрезидент на BYD Стела Ли пред Ройтерс по време на интервю в централата на компанията в Западен Лондон.

„Вторият приоритет ще бъде да се съсредоточим върху намирането на второ производствено съоръжение в Европа", посочва тя.

През юли 2024 г. BYD обяви, че ще инвестира 1 милиард долара в производствен комплекс в западната провинция Маниса, като целта е да се произвеждат до 150 000 електромобила и хибридни автомобили с външно зареждане годишно, както и да се създаде център за научноизследователска и развойна дейност, фокусиран върху технологиите за устойчива мобилност.

Сделката включва сертификат за инвестиционни стимули от турското правителство, който освобождава BYD от вносни мита в замяна на ангажимента ѝ за местно производство.

Този стратегически ход осигурява на китайския автомобилен производител пряк достъп до европейския пазар, като се възползва от митническия съюз на Турция с ЕС.

Очакваше се проектът да създаде около 5 000 директни работни места и да започне производство до края на 2026 г. Ли обаче потвърди, че строителството по проекта все още не е започнало и че автомобилният производител все още не е определил график за стартиране на производството в Турция.

BYD продаде 45 537 автомобила в Турция през 2025 г., което го превърна в най-продавания бранд в страната в сегментите на хибридните автомобили с външно зареждане и автомобилите на нова енергия. Въпреки това, продажбите й спаднаха с 63,9% на годишна база до 6 726 единици в периода януари–май 2026 г., спрямо 18 644 единици година по-рано, като местната марка Togg я изпревари на пазара.

Очаква се заводът на BYD в унгарския град Сегед да започне производството на компактния електромобил „Dolphin Surf" по-късно през тази година. Стартирането на производството се осъществява с около година закъснение спрямо първоначалните прогнози на компанията.

През септември Ли беше посочил, че заводът ще започне да произвежда автомобили до края на 2025 г. Вицепрезидентът отбеляза, че BYD все още монтира оборудване в завода, докато подготовката продължава.

Заводът в Сегед е първият завод за леки автомобили на BYD в Европа и една от най-големите китайски инвестиции в автомобилния сектор в региона. Заводът е проектиран да произвежда първоначално до 150 000 автомобила годишно, като се очаква капацитетът му в крайна сметка да се удвои до 300 000 единици, пише Türkiye Today.

Продажбите на компанията в Европа са се увеличили с 270% през миналата година до близо 188 000 автомобила. Продажбите продължиха да нарастват през 2026 г., като до май са се увеличили с 144% до над 100 000 единици. Разширяването на производството в Европа също ще помогне на BYD да избегне митата, наложени от Европейския съюз върху електромобилите, произведени в Китай.