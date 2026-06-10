Срещу залог от 1 млрд. евро вадят държавните мини и ТЕЦ в нов БЕХ

Правителството възложи на министъра на енергетиката Ива Петрова корпоративно преструктуриране на Българския енергиен холдинг, за да бъде изпълнена реформата от плана за възстановяване. Това съобщи на брифинг след заседанието на Министерския съвет Петрова. Ще се създава нова държавна компания, която да бъде едноличен собственик на въглищните предприятия - "Мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица-изток 2". Това беше договорено с ЕК през миналата година при промяна в плана за възстановяване и устойчивост.

Министърът заяви, че има забавяне на тази реформа, а неизпълнението й поставя под въпрос 1 млрд. евро от два плана - за възстановяване и устойчивост и за справедлив преход на въглищните региони.

Изваждането на двете въглищните предприятия от БЕХ ще стане след оценки и одити. Петрова заяви още, че има ангажименти за бизнес и финансов план, за интегрирана инвестиционна концепция на комплекса и всичко това предстои да бъде съгласувано със синдикатите, ДАНС, и в диалог с парламента. Изваждането на държавните въглищни предприятия в нов холдинг е само стъпка в тази цялостна концепция за комплекса, който е важен за енергийната сигурност, но не само, важен е за икономическата сигурност, конкурентоспособността на икономиката, както и за националната сигурност, каза още тя. "Това е стратегически въпрос, който трябва да решим", заяви министърката.

Да припомним, че на 19 март предишният парламент забрани на служебния министър Трайчо Трайков да предприема действия за изваждане на мините и държавният ТЕЦ от Българския енергиен холдинг. Тогава беше коментирано, че се губят 437 млн. евро от четвъртото плащане от плана за възстановяване.

На днешното заседание е прието и изменение на постановление, което регламентира реда за компенсация на цените на тока за енергоинтензивната индустрия. При високи цени на тока 50% от потреблението на електроенергия се компенсира от фонд "Сигурност на електроенергийната система", подпомагането на тази индустрия обаче е обвързано в инвестиции.

Министър Петрова съобщи, е е предложила на правителството, а колегите й са приели дерогация на определени доставки за АЕЦ "Козлодуй", за внос на желязо, стомана и други елементи, нужни за ремонтната програма, за радиационната защита и за опазване на околната среда.

На въпрос за "Боташ", тя заяви, че на срещата с турския й колега Байрактар с поставили рамката на политическия диалог, а конкретните преговори се водят между компаниите. Петрова се надява на резултат.