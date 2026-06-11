Окончателно: Още година високите цени трябва да се обосновават, въвежда се термин справедлива стойност

Окончателно измененията в Закона за защита на потребителите бяха приети от депутатите.

Подкрепиха ги вносителите от "Прогресивна България". Плътно с тях "за" гласуваха и депутатите от ДПС.

С промените се удължава срокът, предвиден в Закона за въвеждане на еврото, за задължението търговците да обосновават вдигането на цените. Разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и се удвояват налаганите от регулатора глоби. Те са свързани с публикуването и на „справедливата стойност" на стоки и услуги.

Дебатът започна още вчера, но парламентарнното време изтече и разискването продължи днес.

"Ако удължите с една година забраната за увеличение на цените, ако не е икономическо обосновано, можете в по-малка степен да постигнете обратния ефект - повишаване, заради лош сигнал към производителите на България", каза Мартин Димитров от ДБ. Той поиска да отпадне понятието "справедлива стойност", което в първоначалния вариант беше "справедлива цена".

"Това, което наложи промените, е, че прекалено много търговци вдигат цените необосновано. Много малко са тези, които задържат цените и не са ги повишили", отговори му Константин Проданов от ПБ - един от вносителите. "Ако нещата се успокоят и кризата в Близкия Изток приключи, тогава няма да говорим изобщо за повишаване на цените. Законът ще си действа, цените няма да се увеличават и никой няма да има нужда да се обосновава защо е обратното", допълни той.

Според председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев това законодателство няма да сработи. "Приемаме един мъртъв текст, който създава доста съдебна практика. Не защитаваме потребителите, няма да имаме щит, защото той е счупен. Вие сте записали, че цените може да се променят, когато има промяна в цената на горива, електроенергия. Всички сме наясно, че промяна в цената на енергията за търговията има всеки ден", добави той.

Законът предвижда временни мерки, които целят балансиране на дисбалансиран пазар. От една страна чухме, че ще бичуваме веригите, от друга - че ще ги галим с перце, което означава, че сме намерили златната среда. Този закон няма да реши всичко, ще следват ред на брой мерки за подпомагане на икономиката, но и той ще помогне. В това увери един от вносителите - депутатът от ПБ Явор Гечев. Той припомни, че малките предприятия са изключени от задължението нда подават данни за цените всеки ден в платформата на КЗП, но ако искат, имат тази възможност.

Гечев успокои, че задължението за обосноваване на вдигането на цените се удължава с 1 година, но ако пазарът се успокои, депутатите заедно могат да намалят действието му. Но сега пазарните играчи трябва да разберат, че има държава, която си върши работата. Частица ако успеем да повлияем на цените, значи сме успели.

С измененията в закона се забранява увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които повишаването на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставни или производствени разходи, увеличаване на разходите за труд, промени в цените на енергия, горива или суровини, промени в данъци, такси или други публични задължения, и други.

Преценката за икономическа обоснованост се извършва от контролния орган чрез съпоставка между увеличението на цената и въздействието на записаните в закона фактори върху разходите или икономическата дейност на търговеца.

Предвижда се Комисията за защита на потребителите (КЗП) да поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както и информация за справедливата стойност на стоки, определени със заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

По предложение на ПБ са актуализирани и глобите. Когато увеличението на цените на стоки и услуги, предлагани на граждани не е икономически обосновано на виновните лица се налага гроба в размер от 1 000 до 10 000 хил., а на едноличните търговци и юридическите лица - от 10 до 100 000 евро. Първоначално за едноличните търговци и юридическите лица глобата беше от 5 до 100 хил.

Ако търговските вериги, които са задължени да публикуват всеки ден до 7 часа информация за индивидуалните продажни цени предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница, я публикуват непълна, неточна, недостоверна или заблуждаваща, се наказват с имуществена санкция от 5 до 50 хиляди евро. В първоначалния вариант на закона наказанието беше в размер от 10 000 до 100 000 евро.

Който възпрепятства предоставянето на исканата от КЗП информация, независимо от нейната форма, по време на проверка, се наказва с глоба в размер на 1 до 5 хил. евро, а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 10 до 100 хил. евро, като първоначално беше от 5 000 до 100 000.