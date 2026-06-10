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Великобритания обмисля облекчаване на митническия режим за вноса на стомана

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Лондон СНИМКА: Pixabay

Великобритания подготвя промени в режима за митата върху вноса на стомана, включително разширяване на изключенията за по-широк кръг продукти, след като представители на индустрията предупредиха, че мерките могат да доведат до сериозни разходи за бизнеса, съобщи „Скай нюз", цитирана от Ройтерс и БТА.

Според информацията Министерството на бизнеса и търговията на Великобритания планира разговори с браншови организации тази седмица по предложения за изключване на повече стоманени изделия от ограниченията, въведени през март.

Ведомството не отговори веднага на искане на Ройтерс за коментар.

Лондон СНИМКА: Pixabay

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