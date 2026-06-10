tbi bank добавя нови валути към портфолиото си от дигитални спестовни продукти. В допълнение към съществуващите предложения в евро, клиентите вече могат да откриват и управляват изцяло в супер приложението tbi bank app депозити в щатски долари (USD), британски лири (GBR) и румънски леи (RON), като се възползват от едни от най-добрите лихвени проценти и обменни курсове на пазара. Клиентите могат да получат до 6,5% лихва за депозит в румънски леи и до 3,0% лихва за депозит в щатски долари или британски лири, в зависимост от избрания срок на падежа.

Клиентите, които предпочитат да спестяват в евро, могат да се възползват от промоционална лихва от 2,5% по тримесечните депозити, валидна до края на юли. За краткосрочни спестовни цели банката предлага и гъвкавата спестовна сметка „Касичка“ с водеща за пазара годишна лихва (1%).

„Непрекъснато подобряваме супер приложението tbi bank app, за да го превърнем в най-доброто място за спестяване в България. С добавянето на депозити в щатски долари, британски лири и румънски леи предоставяме на клиентите гъвкавост да спестяват във валутата, която най-добре съответства на настоящите им доходи и бъдещите им планове, като същевременно се възползват от конкурентна възвръщаемост и удобно дигитално преживяване. Разбира се, тези, които търсят по-висока доходност или възможности за диверсификация на спестяванията си, трябва да имат предвид, че очакваната доходност може да се увеличи или намали, в случай на промяна в обменните курсове“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор, tbi bank.

Новите спестовни предложения са поредната стъпка към превръщането на супер приложението на банката в предпочитан инструмент за управление на личните финанси. tbi bank app предоставя ежедневни банкови услуги без такси – безплатна разплащателна сметка, карта neon, неограничен брой незабавни преводи в евро, както и достъп до специални оферти и кешбек при пазаруване в шопинг мола в приложението, който включва над 250 популярни онлайн магазина. Всеки може да изтегли, да се регистрира и да започне да използва супер приложението на tbi bank за по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, без да е необходимо да посещава банков офис.