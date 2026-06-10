Европейската комисия дава насоки за ясно обозначаване на създаваното с ИИ съдържание

Европейската комисия представи днес доброволни правила за поведение, свързани с изпълнението на изискването от 2 август тази година онлайн съдържанието, създадено с изкуствен интелект (ИИ), да бъде ясно обозначавано.

Новите европейски правила предвиждат съдържание, включително т. нар. дийпфейк и променяни с помощта на ИИ текст, звук или образ, когато засягат въпроси от обществен интерес, да бъдат занапред лесно разпознаваеми от потребителите. С новите правила европейските потребители добиват правото да знаят, когато взаимодействат с ИИ, например с чатбот. Комисията уточни, че представените днес правила са били изготвени с участието на доставчици и внедрители на интерактивни и генеративни системи и модели с ИИ, както и на представители на академичните среди и гражданското общество.

Комисията предлага съдържанието, създадено с ИИ, да бъде обозначавано по начин, който позволява то да бъде разпознавано от машини и да може да бъде откривано чрез показатели като „изкуствено" или „манипулирано". Внедрителите на системи с генеративен ИИ ще трябва да поставят знак, когато дадена важна за обществото информация е била разпространена без предварителен преглед от човек, пише БТА.