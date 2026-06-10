Директорът на АЕЦ „Козлодуй": Следващите 2-3 години ще произвеждаме ток на същата цена

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Развитието на седми и осми блок на площадката на АЕЦ „Козлодуй" върви по утвърдения график, а централата оказва пълно съдействие за реализацията на проекта.

Това заяви изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй" Иван Андреев по време на международната ядрена конференция „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност", която се провежда край Варна.

„Развитието на седми и осми блок върви съгласно графиците, определени от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности". Ние оказваме пълно съдействие с наши специалисти, логистика и всичко необходимо, с което разполагаме", каза Андреев.

България трябва да запази достатъчно базови мощности

Според него енергийният сектор вече разполага с анализи за това какви мощности са необходими за стабилността на електроенергийната система.

„Има изготвени анализи за това колко базови мощности са нужни на страната, за да се гарантира стабилността на мрежата. Въпросът е тези планове да се изпълняват и да се запазят необходимите мощности", посочи директорът на централата.

Темата придобива все по-голямо значение на фона на проблемите, които през последните години възникнаха в редица европейски държави при недостиг на стабилни производствени мощности и увеличаващия се дял на възобновяемите енергийни източници.

Удължаването на живота на блоковете зависи от състоянието на оборудването

Иван Андреев подчерта, че сроковете за работа на пети и шести блок не са фиксирани единствено по календарен принцип, а зависят от състоянието на ключовото оборудване.

„Всичко зависи от състоянието на основното оборудване от първи контур, което непрекъснато преминава през анализи, диагностика и контрол. Сроковете са ориентир, но най-важно е реалното техническо състояние на съоръженията", обясни той.

Ядреното гориво остава ключов фактор за цената на тока

По отношение на бъдещите цени на електроенергията Андреев посочи, че за ядрената енергетика определящ фактор е стойността на горивото.

„В АЕЦ „Козлодуй" основополагаща за цената на производството е стойността на ядреното гориво, всички останали разходи са несъпоставими с цената му, така че при условие, че имаме достатъчно гориво към момента, мисля, че в близките две-три години ще запазим абсолютно същата себестойност", каза директорът на АЕЦ „Козлодуй".

Санкциите и доставките на резервни части са сред основните рискове

Според Андреев пред централата стоят сериозни предизвикателства, свързани с международната обстановка и санкционните режими.

„Имаме блокове с удължен срок на експлоатация и доставки, които стават все по-сложни. Трябва да осигуряваме резервни части и оборудване за системи, които са критично важни за безопасната работа на централата", подчерта той.

Друг сериозен проблем е кадровото обезпечаване.

„Голяма част от специалистите ни наближават пенсионна възраст. Необходимо е да подготвим техните наследници и това е един от най-важните процеси в момента", каза Андреев.

По думите му АЕЦ „Козлодуй" вече изпълнява специализирани програми за подготовка и обучение на нови кадри за ключови позиции.

Централата търси дългосрочно решение за отработеното гориво

Сред стратегическите задачи остава и управлението на отработеното ядрено гориво.

„В момента разполагаме с мокро хранилище, което ще ни осигури възможности до около 2035 година. Паралелно вървят процедури за доставка на нови контейнери за сухо съхранение и за разширяване на капацитета", обясни директорът.

Той отбеляза, че проектите са сложни, тъй като изискват сериозни анализи и одобрение от Агенцията за ядрено регулиране.

Подготовката за ново гориво на шести блок е в заключителна фаза

Андреев съобщи още, че документацията за внедряване на ново ядрено гориво в шести блок практически е готова.

„Последните забележки са отстранени и предстои разглеждане на документите. Стремежът ни е да постигнем максимална съвместимост между горивата за пети и шести блок, а в перспектива и за други реактори тип ВВЕР в Европа", каза той.

Според него това ще бъде важна стъпка към пълната диверсификация на доставките.

Няма проблеми с безопасността на централата

В отговор на въпроси за периодично появяващите се информации за аварии или радиационни инциденти, директорът беше категоричен, че безопасността остава абсолютен приоритет.

„Всичко се следи изключително внимателно. Персоналът на АЕЦ „Козлодуй" има много висока култура на безопасност. На първо място винаги стои ядрената безопасност, а след това производството на електроенергия", подчерта Андреев.

По думите му системите за контрол работят непрекъснато, а всички отклонения се анализират своевременно, което гарантира надеждната и безопасна работа на единствената атомна централа в България.