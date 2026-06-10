Кабинетът разреши доставки от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

Кабинетът разреши днес дерогация за доставки от Русия за АЕЦ "Козлодуй". След нея атомната централа може да възложи обществени поръчки с избрани изпълнители и ще може да внесе продукти от желязо и стомана, необходими за изпълнението на договори, посочени в приложения към днешното решение. Дерогацията се дава за срок до изтичане срока на договорите.

Основен приоритет при експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй" е поддържането на най-високо равнище на техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни и здравословни условия на труд, както и опазването на околната среда. Гарант за ядрената безопасност и безаварийното електропроизводство са регулярните доставки на елементи и части от проектанти, конструктори и производители на монтираното в централата оборудване. Тъй като голяма част от системите и оборудването в централата е с руски произход, някои от договорите за доставки на стоки, свързани с надеждната и безопасна експлоатация на пети и шести блок са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители поради техническите им спецификации.

АЕЦ „Козлодуй" е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната. Тя осигурява повече от една трета от националното годишно производство на електроенергия. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната, се казва в съобщението на правителствения пресцентър.