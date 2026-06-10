Кабинетът одобри 334 млн. евро компенсация за три години за тока на енергоинтензивния бизнес

Компенсациите за енергоемките потребители на електрическа енергия за тригодишен период, започващ от 1 юли 2025 г., са определени в размер на 334 млн. евро, като за първата година те са 124 млн. евро. Това реши Министерският съвет на заседание си днес.

Енергоемки потребители на електрическа енергия, които извършват икономически дейности в сектори, изложени на значителен риск от загуба на конкурентоспособност поради продължаващата волатилност на цените на електроенергията ще получат компенсации в размер до 50% от цената на използваната електроенергия. Условието е половината от получената сума да бъде инвестирана в мерки за декарбонизация за намаляване разходите на електроенергийната система, в това число - и в проекти за гъвкава електрификация. Допустимата инвестиционна дейност трябва да започне да функционира до 48 месеца след предоставянето на помощта. Изплатените компенсации не трябва да водят до намаляване на цената под 63,9 евро/мвтч, предвижда още програмата.

Средствата за нейното изпълнение се осигуряват от приходите във фонда „Сигурност на електроенергийната система". Предоставянето на помощта ще се извършва ежемесечно чрез доставчика под формата на намаление на дължимата сума за плащане по съответната фактура.