Технологичните акции отново натежаха на Уолстрийт

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Технологичните акции продължиха да поевтиняват, което натежа върху основните индекси на Уолстрийт и постави индекса S&P 500 на път към първия му пореден седмичен спад от три седмици насам, предаде Асошиейтед прес.

S&P 500 се понижи с 0,6 на сто в сутрешната търговия, докато индексът Dow Jones Industrial Average загуби 321 пункта. Технологичният Nasdaq Composite спадна с 0,8 на сто.

Натиск върху пазарите оказаха нови разпродажби на акции на компании, свързани с бума на изкуствения интелект (ИИ).

Акциите на „Супер Майкро Компютър“ (Super Micro Computer), производител на сървъри за ИИ, се сринаха с 13,2 на сто, след като компанията обяви планове да набере 7 милиарда долара чрез продажба на акции, съобщава БТА.

Производителят на чипове „Майкрон“ (Micron) губи 4,2 на сто от капитализацията си, а книжата на лидера при чиповете за ИИ „Енвидиа“ (Nvidia) поевтиняват с 2,5 на сто.

Пазарите останаха под натиск и заради новата ескалация в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с около 2 на сто, след като американските въоръжени сили започнаха удари срещу Иран.

Последната ескалация последва катастрофата на американски армейски хеликоптер край Ормузкия проток, за която президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран.

На този фон надеждите за устойчиво примирие в конфликта, който вече навлиза в четвъртия си месец, отслабнаха.

Международният сорт петрол Брент поскъпна с 1,67 долара до 93,12 долара за барел. Американският лек суров петрол добави 1,89 долара до 90,09 долара за барел.

„Ситуацията остава силно нестабилна“, коментираха стратезите по суровини в Ай Ен Джи (ING) Уорън Патерсън и Ева Мантей. По думите им това показва колко трудно ще бъде постигането на трайно примирие, което да позволи нормално корабоплаване през Ормузкия проток.

Допълнителен натиск върху енергийните пазари оказва и сезонното увеличение на търсенето на горива в САЩ.

Инвеститорите очакваха и новите данни за инфлацията в САЩ. Индексът на потребителските цени (CPI) е нараснал с 4,2 на сто на годишна база през май, което е най-силното увеличение от април 2023 г. насам, съобщи Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда на САЩ. През април годишната инфлация бе 3,8 на сто.

Сред малкото печеливши на пазара бяха акциите на ресторантьорската верига „Кракър Барел“ (Cracker Barrel), които поскъпнаха с 10,7 на сто, след като компанията отчете по-добри от очакваното финансови резултати и повиши годишната си прогноза.

Европейските пазари също са надолу. Британският FTSE 100 се понижава с 0,5 на сто, германският DAX - с 1,3 на сто, а френският CAC 40 - с 1 на сто.

В Азия южнокорейският индекс Kospi загуби 4,5 на сто. Акциите на „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) спаднаха с 6,1 на сто, а тези на производителя на чипове „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) – със 7,5 на сто.

Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 1,9 на сто, след като данни показаха, че индексът на производствените цени в Япония е нараснал с 6,3 на сто през май – най-бързият ръст от над три години.

В Хонконг индексът Hang Seng спадна с 0,6 на сто, а китайският Shanghai Composite – с 0,4 на сто. Официални данни показаха, че цените на производителите в Китай са се повишили с 3,9 на сто през май на годишна база – най-високото равнище от близо четири години.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отчете ръст от 0,6 на сто, докато индийският Sensex се повиши с 0,8 на сто.