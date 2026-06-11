Военните заводи със спад на приходите и преди "да спрем оръжията за Украйна"

ВМЗ с 50 млн. евро по-малко продажби, НИТИ - с 634 млн. евро

“Правителството слага край на предоставяне на въоръжение от Българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социалноикономически щети от тази кръвопролитна война”. Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание в сряда.

Постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, обоснова се Радев. И допълни, че реалната инвестиция в европейското бъдеще на България е укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на Българската армия, а не наливането на още средства във войната.

Ден по-рано тази позиция беше обявена от военния министър Димитър Стоянов. В сряда той уточни, че става въпрос за

край на безвъзмездното предоставяне на въоръжение и боеприпаси

от складовете на Българската армия, а не край на продажбите.

“Българската армия не продава оръжия. Това не е мой ангажимент, а на индустрията. Военно-промишленият комплекс е към Министерството на икономиката и Министерството на отбраната няма касателство там”, обясни Стоянов в парламента.

А според извършена оценка Министерството на отбраната нямало повече възможност да предоставя военна помощ. От своя страна Киев пък не е отправял такова искане.

Стоянов посочи още, че

13 пакета с директна помощ са предоставени от нашето

на украинското военно министерство, но не уточни какво съдържат те.

Сключеният през 2022 г. договор между министерството и ВМЗ - Сопот, е изпълнен 100% и складовите наличности в МО са възстановени. Къде са изпратени от ВМЗ след това, какви договори са сключени, не е работа на министерството да знае, допълни Стоянов.

Военните ни заводи обаче вече отчитат спад в приходите си. За разлика от последните години - след началото на войната с Украйна, когато печалбите рязко скочиха.

С 31,3 млн. евро намалява печалбата на ВМЗ за първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година - от 48,28 млн. до 16,97 млн. евро. Приходите от продажби падат още повече - от 151,5 на 100,8 млн. евро.

Конкретно от продажби и услуги на специална продукция приходите са в размер на 99 млн. евро, показва финансовият отчет на дружеството. В него се посочва, че до края на годината се очаква изпълнение на

договори и поръчки за около 350 млн. евро

Причините за влошения резултат не се посочват. Окончателните данни за 2025 г. все още не са публикувани, но за третото тримесечие на миналата година приходите от продажби бяха на стойност 759 млн. лв., а печалбата - 136 млн. лв. Годишният отчет за 2024 г. пък показва положителен финансов резултат от 220,8 млн. лв. и близо 1 млрд. лв. приходи.

Военният конфликт между САЩ и Израел срещу Иран не оказва пряк ефект върху дейността на ВМЗ, тъй като дружеството няма директни експозиции, включително към свързани лица, клиенти или доставчици от тези страни, се посочва още в актуалния отчет.

Спад има и при дейността на казанлъшкия завод НИТИ. При него за първото тримесечие има намаление на приходите с 633 млн. до 973 млн. евро. При продажбата на продукция, стоки и услуги намалението е с 634 млн. евро до 951 млн. евро. Причината е спад на обема на поръчките, по които дружеството е подизпълнител, както и липсата на реализация на основното изделие, се посочва в отчета. Дружеството остава на печалба, но тя спада почти три пъти за година до 107 хил. евро. Това се обяснява с кризата във ВПК, породена от липса на финансиране, както и пренасочването от традиционни боеприпаси към дронове и ракети със среден и голям обсег, които НИТИ не произвежда на този етап.

Оръжейният търговец “Кинтекс” отчита доста по-добри резултати към първото тримесечие.

Печалбата се увеличава с 1477% -

от 109 хил. евро до 1,68 млн. евро. Приходите от продажби нарастват с 40% до 11,85 млн. евро. Конкретно приходите от продажби на стоки със специално предназначение са 11,41 млн. евро. Наблюдава се увеличение в оборота на дружеството, сключени са нови договори, работи се по диверсификация на доставчиците, включително и на реекспортна база.

В “Терем холдинг”, който обединява дружествата, извършващи ремонт на военна техника, общият обем произведена продукция спада с 50% до 3 млн. евро, а извършените услуги - с 63%. Тенденцията занапред остава негативна заради сътресения при доставките на резервни части от Русия и Украйна. При продукцията за Министерството на отбраната се отчита спад от 98,3%. А на произведената продукция и услуги за граждански нужди - с 41,7%. Все пак печалбата се увеличава с 352% до 113 хил. евро благодарение на ръста на други приходи.