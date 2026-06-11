Лошо образование, здраве и околна среда поставят България на дъното на ЕС по богатство

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Само в отбраната и инфраструктурата населението получава обратно от държавата прилични публични услуги

България е една от 40-те държави, които показват най-бърз растеж за последните 10 години, но все така остава на 35-о място и с най-лош резултат сред членките на ЕС в поредното издание на индекса “Богатство на народите”. Той се изготвя за шеста поредна година от Варшавския институт за предприемачество и бе представен у нас от Института за пазарна икономика.

България е една от страните с най-бърз дългосрочен напредък през десетте години, които индексът разглежда, но слабата държава и ниското качество на публичните услуги ограничават общия резултат на страната. Той достига 546 точки,

с 13 повече спрямо предходната година,

но без промяна в позицията. За последните 11 г. България е подобрила резултата си с 20%, което я нарежда сред държавите с най-бърз напредък, макар разликата спрямо останалите членки на ЕС да остава значителна.

Индексът всъщност отделя размера на частната икономика от публичния сектор и оценява колко гражданите получават обратно от държавата публични услуги в седем области – отбрана, вътрешна сигурност, инфраструктура, околна среда, здравеопазване, образование и висше образование.

Качеството на публичните разходи в България е близо до дъното на ЕС, повлечено надолу от увредена околна среда, лошо здравеопазване и слабо образование – наследство от години на политическа нестабилност и отлагани реформи.

Единствено отбраната и инфраструктурата са сред относително силните страни на страната - ако се гледат само те, бихме се класирали на далеч по-предни места, показва индексът.

Присъединяването към еврозоната и Шенген обещава нова вълна от инвестиции. Частната икономика се представя малко по-добре, но растежът през последните години зависи все повече от потребление, кредитиране и по-висока преразпределителна роля на държавата, отбелязват авторите на изследването.

По-общата картина обаче също е притеснителна. В повечето от разгледаните страни – 27 от 40, гражданите получават по-лоши публични услуги срещу данъците си през 2026 г., отколкото десетилетие по-рано. Бюджетите се увеличават, но качеството не нараства със същите темпове, отбелязват авторите.

Спадът е започнал веднага след пандемията

След като общо се подобрява до 2021 г., качеството на публичните разходи започва да намалява в голяма част от включените държави, а на този фон растежът на частния сектор намалява приблизително наполовина, като в над десет икономики е станал отрицателен.

Лидер на класацията са САЩ, а на дъното - на 40-о място, е Украйна. В индекса са включени всички страни-членки на ЕС, плюс държавите от Европейската икономическа общност заедно с Украйна и държави от ОИСР.