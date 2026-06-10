36% е напредъкът на втория участък от жп линията между България и РСМ

С 36 процента общ напредък се изпълнява строителството на втория участък от жп линията между Северна Македония и България - участъкът от Беляковце до Крива Паланка, а цялата железопътна връзка, част от Коридор 8 на територията на страната, се очаква да бъде завършена до 2031 г., заяви днес вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски, който заведе и журналисти по време на инспекцията на строителните работи на жп линията.

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България. Централната част от него минава през Северна Македония - Кичево, Скопие, Куманово, Беляковце и Крива Паланка. Липсват обаче връзки в западния край (от Кичево до границата с Албания) и в източния край до границата с България, част от който (от Куманово до Беляковце) беше пуснат в експлоатация през януари миналата година, а днес Николоски инспектира работата по втората отсечка Беляковце - Крива паланка. Предстои работата и по третата отсечка - от Крива паланка до Деве баир, където е границата с България и трябва да бъде изграден тунелът, който ще свърже двете държави.

Втората част от трасето е с дължина 34 километра, на които трябва да бъдат изградени 29 моста, 15 тунела, шест надлеза и три подлеза, три жп гари и по думите на Николоски е един от най-сложните инфраструктурни проекти в Северна Македония.

По думите му жп линията е проектирана за скорост от 100 до 120 км/ч , а най-високият стълб на мостовете достига височина от 61 метра и до октомври 2028 г. се очаква тази част от жп линията към България да бъде пусната.

За проблемния трети източен участък от Коридор 8 (Крива паланка - границата с България) Николоски отново повтори казаното от него и през април, че има обявена обществена поръчка за избор на надзорен орган, а „през следващите седмици” ще бъде обявена обществената поръчка за строителството на жп линията, която трябва да бъде завършена напълно до 2031 г., включително и тунелът, който ще бъде границата между България и Северна Македония и трябва да бъде построен съвместно.

„Целта е проектът да бъде завършен и от двете страни през 2031 г., защото е вярно, че има железопътна линия от София до Гюешево, но е вярно и че трябва съществуващата да бъде напълно реконструирана или по по-голямата част от трасето да се изгради нова”, каза Николоски, подчертавайки, че жп линията е обявена от НАТО за втори по важност коридор за сигурност.

По думите на министъра на транспорта е необходима отделна обществена поръчка за сигнализацията и електрификацията на третия участък от трасето – от Крива паланка до границата с България, която ще се проведе след тази за строителството на участъка.

Официалният старт на строителните работи по железопътната част на Коридор 8 в участъка Куманово-Беляковце-Крива Паланка бе даден през октомври 2022 г. край Куманово с участието на тогавашните премиери на България и на Република Северна Македония Гълъб Донев и Димитър Ковачевски.