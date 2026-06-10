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Пуснаха още един хидроагрегат в ПАВЕЦ "Чаира"

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На 10 юни хидроагрегат №3 на ПАВЕЦ "Чаира" успешно премина Държавна приемателна комисия и получи Акт 16.

Централата вече участва с 420 мегавата в електроенергийната система на страната

На 10 юни хидроагрегат №3 на ПАВЕЦ "Чаира" успешно премина Държавна приемателна комисия и получи Акт 16. Комисията удостовери, че рехабилитацията е извършена в съответствие с работния проект и при стриктно спазване на всички изисквания на българското законодателство. С този документ НЕК ще получи официално разрешение за ползване и въвеждане в редовна експлоатация на хидроагрегата. С това завършва финалният етап от възстановяването на съоръжението, съобщават от Националната електрическа компания (НЕК).

Благодарение на последователните усилия на екипите й и приложеното иновативно инженерно решение, най-голямата помпено-акумулираща централа на Балканите предоставя ключови балансиращи услуги в условията на все по-волатилни регионални електроенергийни пазари, обусловени от ускореното навлизане на ВЕИ.

Паралелно с това НЕК продължава да работи последователно за връщането в експлоатация на хидроагрегат №1. Дейностите по възстановяването му се извършват от японската корпорация "Тошиба" според приетия график. Очаква се възстановителните работи да завършат през 2028 г. Компанията подготвя и следващите стъпки по възстановяването на хидроагрегат №4.

На 10 юни хидроагрегат №3 на ПАВЕЦ "Чаира" успешно премина Държавна приемателна комисия и получи Акт 16.
На 10 юни хидроагрегат №3 на ПАВЕЦ "Чаира" успешно премина Държавна приемателна комисия и получи Акт 16.
На 10 юни хидроагрегат №3 на ПАВЕЦ "Чаира" успешно премина Държавна приемателна комисия и получи Акт 16.

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