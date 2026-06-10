Пламен Абровски: Няма да допусна никой да вреди на инициативата „Кошница с грижа“

Министърът на земеделието Пламен Абровски защити инициативата „Кошница с грижа", която вече втори ден се прилага в големите търговски вериги. Пред БНТ той заяви, че няма да допусне някой да й навреди. По думите му целта е да се подпомогнат най-уязвимите групи от населението и едновременно с това да се насърчи предлагането на български продукти.

„Целта на тази мярка е да покаже солидарността на правителството с всички български граждани, особено с хората от най-уязвимите социални групи. Това е и форма на стратегическо партньорство с търговските вериги, за да можем да вкараме колкото се може повече български продукти на пазара", обясни земеделският министър. По думите му инициативата е доброволна, но вече привлича допълнителни участници.

Посочи, че условието на правителството е минимум шест месеца участие, минимум 30 продукта и минимум 15% отстъпка. "Това не трябва да бъде за сметка на производителите. Целта е продуктите да бъдат предимно български", каза Абровски, И добави, че вече има търговски вериги, които сами са пожелали да нагградят изискванията, например с по-дълъг срок, по-големи намаления или повече продукти.

По повод сигналите на производители на плодове и зеленчуци, че са били притискани да поемат тежестта на намаленията, Абровски обеща проверка. Бе категоричен, че няма да допусне никой да вреди на инициативата. Но посочи, че трябва да има конкретна информация за заплахите. При нарушения държавата щяла да реагира безкомпромисно. Министърът допълни, че вече е разговарял с представители на браншовите организации и очаква конкретни данни. Не можело да се действа по сигнали от типа "една жена ми каза". При установен натиск от веригите към производители, реакцията щяла да бъде категорична.