Срещу залог от 1 млрд. евро вадят държавните ТЕЦ и мини от енергийния холдинг (Обзор)

Блоковете ТЕЦ “Марица-изток 2”, които трябват на енергийната система, ще се запазят

Целеви фонд ще събира пари за преструктуриране на целия Маришки басейн

От просъществувалия близо 18 години Български енергиен холдинг (БЕХ), който обединява големите държавни фирми в енергетиката, се вадят двете въглищни предприятия. Това се налага заради реалната опасност да загубим 1 млрд. евро европейски пари от плана за възстановяване и от териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони.

В сряда кабинетът възложи на енергийния министър Ива Петрова да подготви тази промяна, съобщи тя на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

От холдинга ще бъдат извадени държавните въглищни предприятия - “Мини “Марица-изток” и ТЕЦ “Марица-изток 2”. Те ще бъдат включени в нова компания. Създаването ѝ и прехвърлянето на активите на двете дружества в нея трябва да приключи до 31 август.

Рискът от неизпълнението

на тази реформа е санкция

от около 100 млн. евро при четвъртото плащане и кумулативно към 600 млн. евро при последното, пето.

Заедно с парите по териториалните планове това прави над 1 млрд. евро, обясни за “24 часа” министър Петрова.

Паралелно с подготовката за изваждане на дружествата ще се прави интегрирана концепция на Маришкия басейн, финансов план, за да е ясно как ще ги финансираме, както и планиране на инвестиции за трансформацията на целия процес.

Термичните мощности в ТЕЦ “Марица-изток 2”, които са важни за сигурността на електроенергийната система, ще останат. Но на терените на комплекса, които не са ангажирани с производство на електроенергия, ще се развиват индустриални зони и нови дейности.

Обмисля се целеви фонд, в който ще започне набирането на средства за финансиране - един път от териториалните планове, а и с бюджетни пари по решение на Народното събрание, което определи на годишна база 250 млн. лв.

Петрова подчерта, че реформата за преструктуриране на БЕХ е част от една по-голяма и цялостна интегрирана концепция за комплекса “Марица-изток”. Изготвяне на бизнес и финансов план на новото предприятие, както и инвестиционен план за реализация на интегрираната концепция за целия комплекс “Марица-изток” ще бъдат съгласувани с национално представителните синдикати, ДАНС, включително и в диалог с Народното събрание, каза енергийната министърка.

Министърът обяви, че миналата седмица са проведени браншови съвети, на които са поставени началните рамки на концепцията, и диалогът върви конструктивно. Според нея широкото участие на всички заинтересовани страни е изключително важно, защото реформа не е просто създаване на ново дружество, а стъпка към цялостна интегрирана концепция за комплекса “Марица- изток”. Тя подчерта, че той е изключително важен за енергийната сигурност на страната, за икономическата сигурност и за конкурентоспособността. “Това е стратегически въпрос, който трябва да решим”, каза Ива Петрова.

Реформата в енергийния холдинг е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост, но първоначално тя предвиждаше от него да бъдат извадени преносните оператори - Електроенергийният системен оператор и “Булгартрансгаз”. Това беше изрично изискване на ЕК, за да няма кроссубсидиране.

Този акт обаче беше

застрашителен за финансовото състоявие

на холдинга,

тъй като той има облигационни заеми. Дебатът продължи през цялата 2024 г., като ставаше въпрос за емитирани облигации за 1 млрд. лв.

Тогавашният министър на енергетиката Владимир Малинов, който се върна на поста си директор на “Булгартрансгаз”, заяви пред депутатите, че това разделяне няма да повлияе на двете дружества, но е рисково за БЕХ.

“Най-голям е рискът пред облигационните заеми на БЕХ. Изваждането на “Булгартрансгаз” и ЕСО като ключови дружества, гарантиращи с активите си привлечените средства, означава предоговаряне на условията по емитирания дълг”, каза тогава той.

В енергетиката отдавна се коментираше как така Брюксел ще се намесва в собствеността на търговска компания, пък било тя и държавна. Отговорът на чиновниците в ЕК бил, че не те са вписали тази реформа в плана, а България.

През 2025 г. след дълги преговори с Европейската комисия планът за възстановяване и устойчивост беше променен и една от преструктурираните реформи беше

отделянето на въглищните

предприятия в нова компания,

а преносните да останат в холдинга. Така беше избрано по-малкото зло.

Но и тази реформа не беше харесана и през март тази година два дни депутатите от 51-ото народно събрание обсъждаха казуса. За предстоящите действия за изваждането на двете дружества сигналът бе от синдикатите.

Брюксел имал съмнения, но не доказателства, че в рамките на холдинга се извършва кръстосано субсидиране и затова се настоявало за реформата. В енергийната комисия изпълнителният директор на БЕХ тогава Валентин Николов категорично заяви, че няма субсидиране между дружествата.

Депутатите видяха в този ход на изваждане на държавните компании от Маришкия басейн в нова компания опасност за унищожаването на въглищния регион и загуба на работни места.

На 19 март със 128 гласа “за” от всички парламентарни групи без ПП-ДБ и АПС в последния ден на Народното събрание бе гласувана забрана служебният министър на енергетиката да извади от структурата на БЕХ “Мини “Марица-изток” и ТЕЦ “Марица-изток 2”.

След подготовката на преструктурирането на БЕХ изготвянето на концепция за комплекса “Марица-изток” и фиксиране на източници за финансиране ще отиде в Народното събрание, което да вземе окончателното решение. Парламентът вероятно ще трябва да отмени забраната си.