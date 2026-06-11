Mercedes разширява военния си бизнес с коли за защита от дронове

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По време на авиационното изложение ILA в Берлин, автомобилният гигант Mercedes-Benz и базираният в Мюнхен отбранителен стартъп Tytan Technologies официално подписаха меморандум за разбирателство. Партньорството цели разработването на мобилна система за противовъздушна отбрана, наречена Drone Defender.

Компанията от Щутгарт ще предоставя свои автомобили като базови платформи за системата. Мерцедеси G-класа (известни във военния сектор като Wolf) ще пренасят пусковите установки и радарите, а вановете Sprinter ще служат като мобилни командни пунктове за контрол.

Системата ще интегрира изкуствен интелект, радарни сензори и дронове-прехващачи на Tytan Technologies. Тези специализирани безпилотни апарати са създадени да неутрализират вражески FPV дронове чрез физически сблъсък или експлозия.

Основният фокус е защитата на критична европейска инфраструктура (летища, стадиони и военни обекти), като алтернатива на скъпите противоракетни системи.