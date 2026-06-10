САЩ санкционира компании, базирани в Китай и Хонконг, заради доставки на оръжия за Иран

Правителството на САЩ обяви днес, че налага санкции на 11 физически и юридически лица, включително на няколко компании, базирани в Китай и Хонконг, заради подкрепа за доставките на оръжие за Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и иранските въоръжени сили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ съобщи в изявление, че девет от санкционираните са лица и компании, базирани в Китай и Хонконг, които са съдействали за снабдяването на иранските въоръжени сили с оръжие. Сред тях е и компания, регистрирана в Хонконг, която е действала като част от тайната банкова мрежа на Иран.

Държавният департамент на САЩ също така е наложил санкции на две компании и физически лица, базирани в Иран и Беларус, във връзка с дейности, свързани с конвенционалните оръжейни програми на Иран, посочиха от Министерството на финансите.