Бюджетният дефицит на САЩ е спаднал през май, но приходите от мита са отрицателни

Бюджетният дефицит на САЩ за май е спаднал с 23 млрд. долара, или със 7% - до 293 млрд. долара. Това е главно поради промени в календара от предходната година при изплащането на помощи. И разходите, и постъпленията са спаднали. Постъпленията са понесли сериозен удар от възстановяването на спешните мита на президента Доналд Тръмп. Това съобщи американското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс и БТА.

Възстановяванията на мита възлизат на 21,97 млрд. долара през май срещу брутни митнически постъпления от 21,93 млрд. долара, което води до нетни митнически изходящи потоци от 42 млн. долара за месеца, съобщи финансовото ведомство.

Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ започна да издава възстановявания на около 166 млрд. долара от мита, събрани по силата на Закона за международни извънредни икономически правомощия, които бяха обявени за незаконни от Върховния съд на САЩ през февруари. Преди това митата се бяха превърнали в значителен източник на месечни постъпления за министерството на финансите, достигайки нива от около 30 млрд. долара в края на миналата година.

Общите постъпления за май спаднаха с 36 милиарда долара, или 10%, до 336 млрд. долара в сравнение с май 2025 г., докато разходите спаднаха с 59 млрд. долара, или 9%, до 628 млрд. долара.

Като се вземат предвид обаче календарните промени на някои плащания от юни 2025 в май същата година, министерството на финансите заяви, че коригираният бюджетен дефицит за май в размер на 293 милиарда долара би представлявал увеличение със 71 млрд.долара, или 32%, спрямо предходната година.

Бюджетният дефицит за първите осем месеца на фискалната 2026 година, започваща на 1 октомври, възлиза на 1,246 трилиона долара, което представлява спад със 118 млрд. долара, или 9%.