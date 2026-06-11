Димитър Зоров: Цените са високи не по вина на производителите, а на търговците на дребно

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В България са високи цените, но не по вина на производителите. Виновни са търговците на дребно.

Това каза в ефира на bTV Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България.

Той отрече в неговия сектор на има натиск от търговски вериги върху производители.

Както е известно, вчера се появиха информации, че относно оказван натиск за намаляване на доставни цени от страна на търговските вериги по повод инициативата „Кошница с грижа"

"Това е част от бизнеса, винаги на продавача цената ще му е висока. В нашия сектор натиск няма. При млечните продукти е трудно това да се случи. Не е промотирана да е в полза на производителите. Ние смятаме, че имат огромен запас", каза Зоров.

Според него прави чест на правителството за действието да се опита да намали цените. В България са високи цените, но не по вина на производителите.

"За загуби не можем да говорим. Създава се една нелоялна конкуренция. Трябва да има някаква регулация", добави още той.

Председателят на УС на българската Асоциацията на оранжерийните производители Марин Генуров обясни, че са получили 2 сигнала от земеделски производители за натиск от страна на търговските вериги.

"Имало е натиск. Поискали са да намалям цените си с 15%, иначе няма да им вземат продуктите за тази седмица. Имат договори, но цените стават на седмична база. Води се кореспонденция. Дали е окей офертата - количество и т.н. Но тази кореспонденция, минава в телефонен разговор. Няма такива доказателства към момента. Въпросният производител е отказал да намали цената. Съответно този продукт остава извън кошницата. Нашата работа е да подаваме сигнали. Държавата и КЗК трябва да проверят", каза Генуров.

Според Ивайло Гълъбов от Съюз на птицевъдите само с висока конкуренция може да се стигне до решение на проблема с високите цени.

"Кошница с грижа" ще изиграе роля, но временна. Инфлацията е висока. Законите за КЗК и КЗП не се променят, което е тревожно", добави той.