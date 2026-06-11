Германец измина 2400 км с един резервоар със стар дизелов VW Passat

Един германец реши да ни напомни за нереалната икономичност на по-старите дизели и се опита да измине 2400 км с един пълен резервоар с Volkswagen Passat B5 1,9 TDI от 1998 г.

Целта му беше да подобри собствения си рекорд от миналата година, когато измина 1913 км с един резервоар. По това време той искаше да достигне 2000 км, но не успя.

Ентусиастът планирал пътуването от Хилдесхайм в Централна Германия до Юоксенги в Швеция, близо до Северния полярен кръг, на разстояние от 2359 км.

За да постигне такъв пробег, той трябваше да намали разхода до около 3,0 л/100 км. Затова е "олекотил" колата максимално: премахнал е багажниците на покрива и всички ненужни неща от купето. Сменил е горивния филтър, монтирал е LED светлини за по-ниска консумация на енергия и дори е премахнал PK ремъка, който е изключвал климатика и сервоуправлението.

Той е използвал по време на пътешествието също добавки за гориво, нисковискозно моторно масло (0W-30), "еко" гуми с по-ниско съпротивление при търкаляне, аеродинамични капаци на колелата и напомпвал гумите до 4,0 бара, за да намали съпротивлението.

В началото резервоарът (с вместимост 62 литра) побирал около 53 литра, но с различни "трикове" и доливания успя да сложи общо около 67 литра гориво. Пътуването е внимателно планирано, със скорост около 80 км/ч, с често каране зад камиони, за да намали съпротивлението на въздуха.

След 345 км индикаторът за гориво почти не помръднал, а след 1000 км все още бил над половината пълен.

В крайна сметка той изминава 2398 км, само на 2 км от целта от 2400 км, със среден разход под 3,0 л/100 км.

Това е подобрило предишния рекорд от 2463 км, поставен от британски шофьори през 2010 г. с Passat B6 между Англия и Франция, но не и рекорда, поставен от хърватски журналисти от AMS, които изминаха 2545 километра с Passat B7 1.6 TDI през 2011 г. Трябва да се има предвид обаче, че германецът е шофирал почти 30-годишен Passat.