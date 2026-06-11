Централният плаж в Слънчев бряг посреща туристи със "Син флаг" и това лято

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Централният плаж в курорта Слънчев бряг запазва международното отличие "Син флаг" и през настоящия летен сезон. Признанието се присъжда на ивици, които покриват строги изисквания за качество на услугите, безопасност, екологично управление и чистота на морските води.

От ръководството на плажа казаха за БТА, че отличието е възстановено през 2019 година след дълъг период на отсъствие, когато нов концесионер поема управлението и оттогава статутът се защитава ежегодно.

От фирмата-концесионер обясниха, че участието в програмата е доброволно. Критериите не са само за качеството на водата и чиста природна среда, а за цялостната услуга, която се предлага на ивицата включително отлично управление, съхранение и развитие.

Контролът върху качеството на морската вода се извършва регулярно чрез лабораторни проби, а почистването и дезинфекцията на плажната ивица са част от ежедневната поддръжка. Осигурени са достатъчно контейнери за отпадъци, както и условия за разделно събиране на отпадъците с цел опазване на околната среда.

От началото на активния летен сезон спасителните постове по ивицата работят с пълен състав, като дежурствата се осъществяват без почивен ден. За сигурността на посетителите е осигурена и физическа охрана. Плажът разполага с модерно осветление, което обхваща цялата крайбрежна зона и позволява безопасно придвижване през вечерните часове.

До края на септември централния плаж ще остана охраняем, с обозначителни знаци, медицински пункт, флагова сигнализация.

Сред предимствата на Централния плаж е и достъпната среда за хора с увреждания. Изградени са рампи за придвижване, специализирани санитарни помещения и удобни подходи към плажната зона, видя репртер на БТА.

Програмата „Син флаг" се прилага в десетки държави по света и се счита за един от най-разпознаваемите символи за качество в крайбрежния туризъм. За туристите отличителният „Син флаг" е гаранция, че плажът отговаря на международни стандарти за чистота, безопасност и екологична отговорност.

Централният плаж в Слънчев бряг остава едно от най-предпочитаните места за почивка по нашето Черноморие, привличайки хиляди български и чуждестранни туристи.