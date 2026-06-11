Агенция на ЕС: Поскъпването на живота се отразява негативно върху правата на европейците

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Високите разходи за живот оказват натиск върху правата на европейците, се казва в публикувания днес годишен доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA), който изважда на преден план нарастващата омраза в онлайн пространството и недостатъчната интеграция на чуждестранните работници, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Навсякъде в ЕС хората изпитват затруднения в ежедневието си заради продължаващата криза, свързана с нарастването на разходите за живот", посочва в доклада директорката на агенцията Сирпа Раутио.

Цената на имотите се е увеличила с 53,4% в целия Европейски съюз 2015 и 2024 г., докато наемите са нараснали с 16,8% за същия период, сочат данни на Агенцията със седалище в австрийската столица Виена.

Според оценки на Европейската федерация на националните асоциации, работещи с бездомни, през 2025 г. 1 287 000 души в ЕС са били без постоянно местожителство.

"Непредсказуемата международна обстановка и продължаващите войни оказват своето влияние и тук, най-вече по отношение на чувството за сигурност и благоденствие на гражданите", заяви Раутио.

В доклада се очертава и друго явление – повече от една трета от гражданите на ЕС се сблъскват с онлайн съдържание, подклаждащо омраза.

ЕС разполага със своя собствена законова база, за да регулира съдържанието в интернет, но прилагането на законите среща трудности, най-вече по отношение на отговорността на големите технологични платформи и политическата съпротива на сили извън самия ЕС, изтъкна директорката на агенцията.

Третата основна тенденция, която докладът изважда на преден план за 2025 г. е "наличието на сериозни проблеми, свързани с пазара на труда, които засягат работниците от трети страни".

"Докато мерките за подкрепа на бежанци от войната в Украйна позволиха тяхното по-бързо включване в пазара на труда, граждани на други държави имаха нужда от поне пет години, за да достигнат сходни равнища на заетост", се отбелязва в доклада.

За разлика от гражданите на ЕС работниците от трети страни често имат по-висока образователна квалификация от изискваната за заеманите от тях длъжности, подложени са също така на дискриминация и експлоатация.

Въпреки това ЕС се изправя срещу недостиг на работна ръка, като не успява да привлече достатъчно кадри с висше образование, нито да задържи талантливи специалисти.

Докладът обхваща всички 27 страни членки на ЕС, както и Албания, Северна Македония и Сърбия.