Средният осигурителен доход за април 2026 г. е 1034,85 евро, вдига се с 10 евро

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Средният осигурителен доход за страната за април 2026 г. е 1034,85 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от началото на май 2025 г. до края на април 2026 г. е 983,28 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през май 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института.

Средният осигурителен доход за март беше 1024,31 евро.