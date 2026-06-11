ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Демерджиев: Започват мащабни действия срещу о...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23020061 www.24chasa.bg

Средният осигурителен доход за април 2026 г. е 1034,85 евро, вдига се с 10 евро

1524
НОИ Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Средният осигурителен доход за страната за април 2026 г. е 1034,85 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от началото на май 2025 г. до края на април 2026 г. е 983,28 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през май 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института.

Средният осигурителен доход за март беше 1024,31 евро.

НОИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание