Забраниха окончателно прекомерно високи цени - иначе глоба до 10% от оборота

Създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на селскостопански, хранителни продукти и суровини, при неподаване на данни - глоба до 500 хил. евро

Депутатите приеха на второ четене измененията в Закона за защита на конкуренцията.

С измененията се разширява обхватът на забранените нелоялни търговски практики. Създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на селскостопански, хранителни продукти и суровини. Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. При нарушение на забраната за прилагане на прекомерно високи цени КЗК ще може да налага имуществена санкция до 10 на сто от общия оборот на предприятието за предходната финансова година.

При неподаване на данни или подаване на грешни данни в централния регистър за веригата на доставки ще се налагат санкции в зависимост от годишния оборот на предприятията. За най-малките - с оборот до 2,5 млн. евро глобите ще са между 2500 и 25 хил. евро, а за най-големите - с оборот над 250 млн. евро, глобите са от 50 хил. до 500 хил. евро, но не повече от 1% от оборота за миналата година. При повторно нарушение глобите са двойни, а при системни нарушения (три или повече) - до 10% от оборота.

Широк дебат предизвика въвеждането на дефиниця за господстващо положение, съвместно господстващо положение и прекомерно високи цени.

Според Мартин Димитров от ДБ те могат да доведат до злоупотреба от страна на комисията. КЗК ще може във всеки сектор да определя цени с временен характер. Много е сложно във всеки сектор да се определи цена. Когато има такъв натиск върху бизнеса, това може да е причина за вдигане на цените и да се получи обратният ефект. КЗК не трябва да се занимава с цени, такова е тълкуването и на европейското право, категоричен беше Димитров.

Високите цени са индикатор за нарушение на свободната конкуренция. С тези текстове КЗК ще има повече варианти да си свърши работата, защити законопроекта един от вносителите Явор Гечев от ПБ. Оценката за силните институции трябва да е на обществото, ако то след година има повече доверие в тях и е по-спокойно, сме си свършили работата, заяви той.

Надежда Йорданова от ДБ обаче изказа съмнение, че вкарването на обратна доказателствена тежест - търговците да трябва да доказват, че не са виновни и не са в съвместно господстващо положение, може да противоречат на Конституцията и европейското право, защото нарушават презумция за невиновност, защита на свободната стопанска инициатива.

Във финалната версия няма никъде обърната презюмция за вина. Специално от Съюза на административните съдии имаше становище и е взето предвид всичко детайлно, контрира Проданов.

Цончо Ганев от "Възраждане" пък обвини управляващите, че обясняват как ще взимат мерки срещу веригите, а после се калибрират с тях. И им оставят вратичка в закона - обвиненията отпадат, ако има налични фактори, които не зависят от тях. Така те винаги могат да се измъкнат.

Ако КЗК реализира текстовете на този параграф и някои се измъкне заради него, ще гласуваме да отпадне, обеща Явор Гечев. Проданов пък обясни, че идеята е да се извади ценообразуването на светло. Това е една от най-големите търговски тайни, веригите бранят много яростно какво влиза в него, искаме регулаторът да разбере.

Понятието съвместно господстващо положение не е ново - има го и сега, както и прекомерно високата цена като форма на злоупотреба. Сега се конкретизира в полза на пазара, а не на комисията - въвеждат се ясни критерии, за да се констатира, както и критерий за връзка между предприятията, обясни председателят на КЗК Росен Карадимов.

Покажете ни сектор, който да е важен за икономиката и потребителите, който да не е олигополен - ВиК, ЕРП-та, телекомуникации, банкови такси. Това в България е така в резултат на приватизация и лоши икономически решения. Вече сме доказали господстващо положение на "Лукойл", но след 150 страници доклад, а то е ясно. Сега според текста, ако има над 50% пазарен дял - веднага е доказано, заяви Карадимов.

По думите му след седмица ще бъде внесен отчетът на КЗК - тя има 25 активни антитръстови производства, 8 обвинения за картели, 1200 постановления, 47 производства по концентрация. "Не подценявайте профилактичната роля на комисията. Да, веригата на доставки е тежко изкривена, ние го установихме със секторния анализ на храните", припомни Карадимов.

Председателят на ПП Асен Василев изказа притеснения, че текстът за съвместно господстващо положение е зле дефиниран, тъй като няма посочена конкретна бройка колко фирми могат да формират най-малко 60% пазарен дял. Ако са 20-30-100 фирми - в един момент те все ще направят 60%. , те трябва да докажат че не са. ако няколко фирми неясно колко са заедно на пазара, те заедно трябва да докажат че не са - дали 20, 30 фирми, те все в някакъв момент ще направят 60%, така цялата икономика се вкарва в тази хипотеза.

След това тези фирми, които не са свързани помежду си, трябва заедно да докажат, че не пречат на конкуренцията. На тях им се налага и забрана за налагане на прекомерно високи цени. Как се определя тя - разходи + продажна цена + разумна норма на печалбата - не е ясно какво е разумна норма, еднаква ли е тя за всички сектори, как ще определим икономическата стойност, ако се промени търсенето на пазара, как го доказваме, попита Василев.

Според него няма притеснения, че КЗК ще се превърне в бухалка, защото фирмите лесно могат да докажат, че има промяна в някои от факторите за ценообразуване. Така че напротив - КЗК става неефективна и създаваме мъртви текстове.

Вносителят Константин Проданов се обоснова, че това е стандартна европейска практика - в Австрия, Германия, Естония, Литва и Словения ако има праг и ако си над него, автоматично си в господстващо положение, даже на места прагът е 30-40%. а за съвместно господстващо положение - има и 50%.

Проданов допълни, че никъде в Европа не е определен горен предел на броя на фирмите, измерва се колко е фрагментиран съответният пазар, но по презумпция никъде не се говори за повече от 10 фирми на брой.

А относно прекомерно високите цени - ако не сте в господстващо положение, може каквито искате цени да налагате, но ако сте - значи пазарът не е ефективен и не може да върне цените в норма. Ако сте в съвместно господстващо положение - това не е презумпция за вина, но ако комисията докаже прекомерно високи цени, тогава може да ви иска обяснение.

От името на ДБ Мартин Димитров поиска секторен анализ в сектор телекомуникации и подчерта, че там е необходимо да има повече конкуренция. Той изрази притеснения и за мерките срещу нелоялните конкурентни практики - имало сигнали срещу поведението на веригите към доставчиците.

"Като въведете 10% глоба, какво пречи веригата да купи тези стоки от чужбина", попита той. "Ако допуснем веригите да не купуват от българските доставчици заради риска от 10% глоба, значи не сме си свършили работата", каза депутатът.

Според Явор Гечев подобна хипотеза няма как да се случи, освен ако веригите умишлено не извадят български производител от пазара. Бившият министър изрази надежда, че може да се стигне някой ден депутатите да поправят закона, защото българските производители са много по-силни от веригите.