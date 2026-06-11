Министър Илин Димитров: В България туризмът е двигател за местния поминък и заетостта

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Участието в 126-ата сесия на Изпълнителния съвет на UN Tourism потвърди активната роля на страната ни в международния диалог за развитието на туризма

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе поредица от срещи с ключови представители на световния туризъм по време на 126-ата сесия на Изпълнителния съвет на UN Tourism в Толедо, Испания - един от най-важните форуми за определяне на политиките и приоритетите в сектора. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Очертана бе стратегията на организацията за периода 2026–2029 г. и бе представена новата управленска визия на генералния секретар Шейха Ал Нуаис.

По време на форума министър Димитров се срещна с министрите на туризма на Испания, Обединените арабски емирства, Египет, Китай, Черна гора, Индонезия и Гърция. Разговорите бяха насочени към разширяване на сътрудничеството и нови възможности за развитие на туризма. В срещите участие взе и посланикът на Република България в Кралство Испания Н. Пр. Тодор Стоянов, който оказа активна подкрепа за представянето на страната ни.

Сред основните теми беше подобряването на въздушната свързаност и развитие на директни линии, които допринасят за привличането на повече туристи и насърчаването на инвестициите в сектора.

„В България туризмът е двигател за местния поминък и заетостта. Важно е да работим активно с ключови партньори от различни региони на света", заяви министър Илин Димитров.

Той представи предимствата на България в областта в културния, историческия, морския, зимния, СПА и здравния туризъм.

Обсъдена бе и идеята за сътрудничество между образователни институции и туристически организации с цел обучение на кадри и повишаване качеството на туристическите услуги.

Акцент беше поставен и върху организирането на съвместни инициативи за популяризиране на туристическите дестинации.