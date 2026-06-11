Без ясна посока приключи търговията на фондовата борса в Токио

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Водещите индекси на фондовата борса в Токио не намериха ясна посока в днешната търговия на фона на подновената ескалация на напрежението в Близкия изток, предаде Киодо. По време на сесията индексът Nikkei за кратко губеше над 2 процента, преди да премине на положителна територия, подкрепен от покупки на акции на големи технологични компании.

Индексът Nikkei 225 се повиши с 38,00 пункта, или 0,06 на сто, до 64 217,27 пункта.

По-широкият индекс Topix се понижи със 17,25 пункта, или 0,45 на сто, до 3830,35 пункта.

По време на търговията доларът се търгуваше за 160,51-160,52 йени спрямо 160,50-160,60 йени в Ню Йорк и 160,38-160,40 йени в Токио при затварянето на пазара вчера.

Еврото се котираше на ниво от 1,1548 долара и 185,35 йени спрямо 1,1530 долара и 185,21 йени в Ню Йорк и 1,1553 долара и 185,29 йени в Токио, пише БТА.

На Уолстрийт основните американски индекси завършиха вчерашната сесия със загуби от над 1 процент, след като акциите на производителите на полупроводници продължиха спада си, а подновеното напрежение между САЩ и Иран засили несигурността сред инвеститорите, предаде Ройтерс. Повишаването на инфлацията до тригодишен максимум също беше на фокуса на инвеститорите.

Индексът Dow Jones Industrial Average се понижи с 953,33 пункта, или 1,87 на сто, до 49 918,78 пункта.

S&P 500 загуби 119,66 пункта, или 1,62 на сто, до 7266,99 пункта.

Nasdaq Composite отстъпи с 509,32 пункта, или 1,98 на сто, до 25 169,50 пункта.