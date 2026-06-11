Ердоган дал задача въпросът с "Боташ" да бъде решен спешно

Договорът с турската държавна компания "Боташ" е бил тема на разговорите по време на срещата между министъра на външните работи Велислава Петрова и турският ѝ колега Хакан Фидан.

Според турския външен министър президентът на Турция също е поставил задачата въпросът да бъде решен възможно най-бързо.

В отговор на въпрос за предоговарянето на споразумението министър Петрова подчерта, че разговорите не трябва да се свеждат единствено до конкретния договор. „Разговорите по линия на енергетиката и бъдещето на сътрудничеството в тази сфера между България и Турция са многопластови", заяви тя.

По думите ѝ се обсъждат възможностите за разширяване на капацитета за сътрудничество, развитието на нови енергийни коридори и задълбочаването на партньорството в сектора. „Сътрудничеството в сферата на енергетиката трябва да се разглежда в един по-широк аспект и така да се разглежда на политическо ниво. Има и технически параметри, които съответните дружества провеждат помежду си", каза Петрова, цитирана от Нова тв.

Тя уточни, че конкретните срокове и технически детайли са в компетентността на енергийните институции и министерства. „Разговорите на политическо ниво са в посока да се намерят всички възможности така, че нашето партньорство да се разгърне в сферите, в които има взаимни интереси и взаимна изгода", добави министърът.

Хакан Фидан потвърди, че темата за „Боташ" е била обсъдена както на политическо ниво, така и между ресорните институции. „От времето, когато господин Радев беше президент, следим отблизо тази тема. Проведохме няколко обсъждания и бяха дадени инструкции за разрешаването на този въпрос", заяви турският външен министър.

Той подчерта, че според Анкара отношенията между България и Турция имат много по-широк потенциал от един конкретен договор. „Ние сме на мнение, че отношенията между България и Турция имат капацитет за много по-големи и стратегически проекти. В този контекст вярвам, че тези въпроси ще бъдат решени много по-лесно", каза Фидан.

"С външния министър на Република Турция, който е на официално посещение в България, успяхме да обсъдим широк кръг от въпроси, както от двустранния дневен ред, така и от регионалния и световния", заяви след срещата си с Хакан Фидан министърът на външните работи Велислава Петрова.

По думите ѝ двамата с колегата ѝ са потвърдили високото ниво на продължаващия диалог между двете правителства, както и общия ангажимент за задълбочаване на добросъседските отношения и за по-прагматично сътрудничество в различни сфери от взаимен интерес. "България отдава голямо значение на поддържането на стабилни, предвидими и взаимноизгодни отношения с Турция, основани на добросъседство, взаимно уважение и активен диалог, за което се радвам, че имахме възможност да потвърдим и днес. Поставихме акцент върху енергетиката, търговско-икономическото сътрудничество и свързаността в региона. Те имат ключово значение за повишаване на неговата конкурентоспособност във времена, в които сме изправени пред все по-големи предизвикателства", подчерта Петрова.

Двамата са обсъдили и широкото секторно сътрудничество. "По отношение на енергетиката, която остава ключова област, разгледахме доставките на природен газ, междусистемната свързаност и диверсификацията на енергийните ресурси", заяви външният ни министър.

Тя беше категорична, че заедно с Турция ще работим съвместно за гарантиране на сигурността по външните граници на Европейския съюз."Оставаме ангажирани с укрепването на координацията в управлението на миграцията, борбата с тероризма и противодействието на трансграничната престъпност", допълни Петрова.

"За мен е голямо удоволствие отново да посетя България, която е наш стратегически партньор. След първото ми посещение през януари 2024 г. днес съм особено радостен да бъда отново тук". Това заяви на съвместния брифинг в МВнР турският външен министър Хакан Фидан.

По думите му укрепването на партньорството между Анкара и София полза извлича целият регион. "В днешните разговори обсъдихме стратегическите перспективи в областта на сигурността, транспорта и логистиката. Ще продължим съвместните си усилия срещу общите заплахи за сигурността по границите, включително незаконната миграция", подчерта първият дипломат на Турция.

Свързаността и транспортът са друг важен елемент от нашето сътрудничество, изтъкна той. "В този контекст потвърдихме общата си воля за изграждането на нов граничен контролно-пропусквателен пункт северно от „Капъкуле", както и за реализиране на проекти за увеличаване на транспортния капацитет. Благодаря на българските власти за подкрепата и съдействието за безпроблемното преминаване на турските граждани, които през летния сезон пътуват от Европа към родината си", подчерта Фидан.

И допълни: "Енергийната сигурност е друг ключов елемент от нашето сътрудничество. Обсъдихме възможностите за развитие на съвместни проекти в областта на природния газ, електроенергията и възобновяемите енергийни източници".

Двамата министри са обсъдили и редица регионални въпроси, сред които сигурността в Черно море и развитието на обстановката в Близкия изток. "Създадената съвместно с България и Румъния противоминна военноморска група в Черно море е важен гарант за безопасността на корабоплаването. Решени сме да продължим развитието на тази инициатива", изтъкна турският външен министър.

Той беше категоричен, че в дългосрочен план сигурността в Черноморския регион е тясно свързана с прекратяването на войната между Русия и Украйна. "Постигането на траен и справедлив мир е от съществено значение за стабилността и благоденствието на целия регион. Турция ще продължи да оказва активна подкрепа за всички дипломатически усилия, насочени към постигането на такъв мир", подчерта той.