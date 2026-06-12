Китайска G-класа е с електромотори на всяко колело

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Hongqi представи G919 - офроуд автомобил, който ще се конкурира с G-класата на Mercedes. Hongqi е производител на лимузини за китайския политически елит и сега иска да си изгради име на пазара на луксозни SUV-ове.

Въпреки скъпите материали, колата с дължина 5135 см всъщност е класически офроудър със специална стоманена рамка, върху която е разположено купето.

Компанията Hongqi е оборудвала модела и с механични блокировки на диференциалите, централни, отпред и отзад, както и с въздушно окачване.

G919 е проектиран с двулитров четирицилиндров турбо двигател с удължаващ пробег и четири електромотора за комбинирана мощност от 831 к.с. (620 kW) и 1320 Nm въртящ момент, позволяващи ускорение до 100 км/ч само за 4,5 секунди. Твърди се, че G919 има електрически пробег от 280 км и комбиниран пробег от 1350 км.

Тъй като G919 има електрически мотор на всяко колело, той предлага прецизно регулиране на въртящия момент, за да поддържа сцеплението при всякакви условия.

Цената още не е обявена, но продажбите започват следващата седмица.