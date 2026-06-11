Десислава Паунска - бивш шеф в "24 часа", става директор на маркетинга и стратегическото развитие в БНТ

Десислава Паунска застава начело на новата дирекция „Маркетинг, стратегическо развитие и връзки с обществеността" в Българската национална телевизия.

„Щастлива съм, че г-жа Паунска се присъединява към нашия екип. Нейният опит в стратегическите комуникации, събитийния мениджмънт и рекламата ще помогне за реализацията на стратегическите цели, заложени в моята концепция", каза генералният директор Милена Милотинова.

„За мен БНТ е телевизията майка. Обществена медия с огромен социален заряд и отговорност. Ще се радвам да допринеса с опита си за издигането още повече на нейния авторитет и разпознаваемост. Надявам се да създадем благоприятна среда за привличане на млада аудитория и нови проекти за БНТ", каза Десислава Паунска.

Името на Десислава Паунска се свързва със създаването на вестник „24 часа" и изграждането на принципите на независимата преса през 90-те години. След години журналистически опит, от началото на 2001 г. тя участва в създаването и управлението на една от големите български PR агенции и посвещава усилията си на развитието на кампании за културa и чрез културни проекти.

Работила е за различни медии. Тя управлява рекламни и комуникационни проекти, участва в организацията на мащабни събития, концерти и благотворителни кампании. Като ръководител на отдел „Комуникация" на БНР две поредни години осъществява фестивала „Радио парк фест" и първите награди „БНР Топ 20".

Преди да поеме поста директор на дирекция „Маркетинг, стратегическо развитие и връзки с обществеността" в БНТ, е ръководител „Връзки с обществеността" в УНСС, а през 2024 г. ръководи и комуникацията на българското представяне на 60-ото юбилейно издание на Венецианското биенале за изкуство. Има телевизионен опит във всички национални телевизии, като започва от обществената телевизия.

Сертифициран консултант е по управление на европейски проекти. Има успешно реализирани проекти с европейско финансиране в сферата на културата, комуникациите, туризма и социалната сфера, включително събития на Представителството на Европейската комисия в България и програма „Конкурентоспособност" на Министерство на икономиката. Докторант на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски" по кризисна комуникация.