Цените на петрола се понижават въпреки новата ескалация между САЩ и Иран

Цените на петрола поеха надолу в следобедните часове днес, след като инвеститорите прецениха, че реалното въздействие на последната ескалация между САЩ и Иран върху световните доставки засега остава ограничено въпреки заплахите за корабоплаването през Ормузкия проток. По-рано днес те поскъпнаха заради новото изостряне на конфликта между САЩ и Иран.

Към 15:30 часа българско време фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняват с 1,21 долара, или 1,21 на сто, до 91,89 долара за барел. Американският лек суров петрол губи 1,04 долара, или 1,04 на сто, до 88,99 долара за барел. По-рано през сесията и двата контракта поскъпнаха с над 2 долара.

Напрежението на пазарите се засили, след като Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски удари по ирански цели. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да предприеме още военни действия, ако не бъде постигнато мирно споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време трима ирански източници са съобщили пред Ройтерс, че усилията за постигане на предварително споразумение между двете страни се активизират, като се обсъжда механизъм за освобождаване на замразени ирански активи.

Според анализатори по-слабото търсене на горива в Китай също ограничава натиска върху цените. Намаляващото потребление на бензин и дизел, както и по-слабият внос на суров петрол от втората по големина икономика в света, компенсират част от ефекта на геополитическата криза.

Съвместното военно командване на Иран заяви, че Ормузкият проток е затворен за петролни танкери и търговски кораби и предупреди, че плавателни съдове, които се опитат да преминат, могат да бъдат атакувани.

„Последната ескалация добавя несигурност към и без това крехките преговори за примирие и създава риск от продължителни прекъсвания на доставките на суров петрол, горива и втечнен природен газ“, коментира Суджин Ким, анализатор в японската банка Ем Ю Еф Джи (MUFG).

Наред с това има сигнали, че доставките не са засегнати в степента, от която пазарите се опасяваха. Американските военни съобщиха в сряда, че търговски кораби продължават да преминават през протока. По техни данни нито един американски военен кораб не е бил ударен в района.

Междувременно представители на индийски рафинерии заявиха пред Ройтерс, че разполагат с достатъчни количества суров петрол поне до август, въпреки инцидентите с кораби край бреговете на Оман през последните дни.

Допълнителна подкрепа за цените оказаха данните за запасите в САЩ. Според Управлението за енергийна информация (EIA) търговските запаси от суров петрол са намалели със 7,2 милиона барела до 426,5 милиона барела през седмицата до 5 юни. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от около 4 милиона барела.

Проучване на Ройтерс показва още, че добивът на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) през май е достигнал най-ниското си равнище от повече от две десетилетия. Причина за това са ограниченият износ на Иран и затруднените доставки от други производители в Персийския залив вследствие на кризата около Ормузкия проток.

Междувременно ОПЕК намали за трети пореден месец прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г., като продължава да очаква по-ограничено въздействие на войната в Иран върху потреблението спрямо други международни енергийни институции. Базираната във Виена организация понижи прогнозата си за ръста на световното търсене на петрол през 2026 г. до 970 000 барела дневно, сочи месечният доклад на организацията.