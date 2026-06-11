Абровски: Държавата ще защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиск

Държавата ще защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиск и нелоялни практики, които възпрепятстват дейността им. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с ръководството на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ), съобщиха от Министерството.

Министър Абровски уточни, че във връзка с тиражираната информация в медиите, че земеделски производители са изнудвани от търговски вериги, очаква да получи повече конкретна информация. По думите му институциите могат да окажат ефективна подкрепа само, когато разполагат с конкретни сигнали и факти. „Когато имате проблем, елате и го кажете и цялата държава ще застане зад вас. Но ако се говори, че някой някъде е подложен на натиск, без да се посочат конкретни случаи, няма как да ви защитим“, каза още министър Абровски, цитиран от пресцентъра на ведомството. Той подчерта необходимостта от активен диалог с браншовите организации, за да бъдат идентифицирани и решавани проблемите в сектора. До приключване на срещата министър Абровски не получи конкретика относно сигнала за упражнен натиск от търговски вериги върху земеделски производители, информират от ведомството.

В началото на седмицата три браншови организации алармираха, че тежестта на инициативата за по-ниски цени "Кошница с грижа" ще бъде поета от производителите, а Комисията за защита на конкуренцията съобщи, че е изискала сигнала на земеделски производители за натиск от търговски вериги да намалят доставни цени по повод инициативата.

По време на срещата с министър Абровски бяха обсъдени основните предизвикателства пред българските производители на плодове и зеленчуци, съобщиха междувременно от камарата.

Председателят на БКПЗ Цветан Цеков информира министъра и за получени сигнали от производители, които се чувстват поставени под натиск в процеса на реализация на своята продукция. В отговор министър Абровски заяви, че при подобни случаи земеделските производители могат директно да подават сигнали до него и до Министерството на земеделието и храните, за да бъдат разгледани своевременно. Към конкретния казус вече има назначена проверка и държавата ще провери има ли натиск върху земеделските производители, информират от Камарата.

От БКПЗ изразяват удовлетворение от проведения конструктивен и открит диалог и благодарят на министър Абровски за готовността му да чуе проблемите на сектора и да търси решения съвместно с браншовите организации.

По време на срещата представители на Камарата поставиха редица важни въпроси, свързани с напояването, недостига на работна ръка, необходимостта от справедливо разпределение на средствата за земеделие и дългосрочната визия за развитие на сектор „Плодове и зеленчуци“.

Сериозно внимание бе отделено и на необходимостта от създаване на регистър на трайните насаждения. Според БКПЗ проверките след миналогодишните измръзвания са показали, че значителна част от проверените градини не отговарят на изискванията за поддържане и отглеждане. Камарата счита, че подобен регистър ще допринесе за по-голяма прозрачност, по-добър контрол и по-справедливо насочване на публичния ресурс към реално работещите стопанства. От екипа на министъра заявиха, че приоритетно ще се работи по създаването на такъв регистър, информират от Камарата.

Съветникът на БКПЗ Светлана Орманова акцентира върху необходимостта от насърчаване на кооперирането между производителите. По време на разговора бе отчетено, че сред земеделските производители вече съществува реална готовност за сдружаване и изграждане на по-силни пазарни структури. В тази връзка министър Абровски заяви готовност Министерството да съдейства и да подкрепя подобни инициативи с всички налични инструменти.

Орманова посочи още, че държавата може да насърчи този процес чрез финансови стимули и по-добър достъп до кредитиране, включително чрез Българската банка за развитие. Тя заяви и готовността на БКПЗ да подкрепи евентуални разговори между Министерството на земеделието и храните и Министерството на финансите относно възможността за намаляване на ДДС върху храните.

По време на срещата стана известно още, че БКПЗ ще получи покана за участие в новото координационно звено, което ще работи по подготовката на бъдещата Обща селскостопанска политика след 2027 година.

От Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“ заявяват готовност да продължат активната работа с Министерството на земеделието и храните в интерес на българските производители и развитието на родното производство.

Представителите на бранша настояха за по-справедливо разпределение на средствата за подпомагане между секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“, информират от Министерството. Сред основните теми в дискусията беше и напояването на земеделските площи. Министър Абровски обяви, че по въпроса има добра координация с Министерството на околната среда и водите и се работи за намаляване на административните пречки пред земеделските производители. Бяха разгледани и възможностите за по-голяма гъвкавост при еднодневните трудови договори.