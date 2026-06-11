С над 40 млн. евро скочила печалбата на “Монтажи” за година

Приходите са се вдигнали от 1,8 млн. до 82 млн. евро

20 пъти е нараснала печалбата на държавното дружество “Монтажи” за първото тримесечие на 2026 г. Към края на март тя е в размер на 40,05 млн. евро, докато за цялата 2025 г. е била 2,27 млн. евро. Сравнявайки с първото тримесечие на миналата година скокът е още по-впечатляващ - тогава дружеството е било на загуба от 170 хил. евро.

Това показва финансовият отчет на дружеството, което основно е известно с това, че преди 8 години получи от държавата 500 млн. лв. за ремонт на 400 язовира. В края на април обаче новата власт се отказа да чака ремонтните дейности да завършат и извади от списъка 200 язовира, така че сега за тях ще трябва да се погрижат собствениците им, най-вече общини. Според последния доклад за изпълнение към края на май 109 язовира вече са готови. Тази бройка не се е променяла от месеци. По други 37 в момента се работи. 48 са с одобрен технически работен проект. За 52 договорите са прекратени.

Отчетът показва още, че приходите на “Мотажи”, което е под шапката на ДКК, за една година са се вдигнали от 1,8 млн. до 82 млн. евро. Те са почти изцяло от услуги, но не е посочено какви.

Държавният производител на млечни продукти "Ел Би Булгарикум", който също е под шапката на ДКК, отчита печалба от 247 хил. евро спрямо 217 хил. миналата година. Приходите са 3,87 млн. евро, основно от продажби на продукция.

Национална компания “Индустриални зони”, която се ръководи от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, пък увеличава загубата си от 48 хил. евро до 450 хил. евро.