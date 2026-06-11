Зам.-министър Красимир Якимов обсъди с турския си колега разширяване на икономическите отношения

България и Турция отчитат ръст в търговското си сътрудничество и си поставят за цел достигане на 10 млрд. евро стокообмен

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов проведе среща със заместник-министъра на търговията на Република Турция Сезаи Учармак, който е на посещение у нас, съобщиха от пресцентъра на министерството.

По време на разговора двамата обсъдиха развитието на икономическите отношения между България и Турция, които през последните години бележат устойчив възход. Заместник-министър Якимов подчерта, че по данни за 2025 г. стокообменът между двете страни достига близо 8,9 млрд. евро, което представлява ръст от 18% спрямо предходната година.

„Намираме се на финалната права към постигането на общата цел, поставена от ръководствата на двете държави – двустранният стокообмен да достигне 10 млрд. евро на годишна база", заяви Якимов. Той отбеляза, че положителната динамика в търговско-икономическите отношения е резултат от активния диалог между институциите и бизнеса от двете страни.

В хода на срещата бе отчетен и засиленият интерес на турските инвеститори към България. Заместник-министър Якимов увери, че българската държава и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията продължават да бъдат надежден институционален партньор за компаниите, които развиват или планират да развиват дейност в страната.

От своя страна заместник-министърът на търговията на Република Турция Сезаи Учармак също потвърди, че в последните години двустранното икономическо сътрудничество се намира на много високо равнище. По негови данни над 3600 турски компании развиват дейност в България. Той подчерта, че турският бизнес разглежда България като много добро място за инвестиции.

Заместник-министър Якимов изтъкна, че наред с привличането на турски инвестиции в България, активно се насърчават българските компании да разширяват присъствието си на турския пазар. По думите му, все повече български предприятия разглеждат възможностите за развитие на продукти и услуги с висока добавена стойност в южната ни съседка.

По време на разговора беше обсъдена и необходимостта от допълнително улесняване на търговския и транспортния обмен между двете държави, както и необходимостта от съвместни усилия за подобряване на пропускателната способност и ускоряване на движението на стоки.

Двамата заместник-министри се обединиха около мнението, че съществува значителен потенциал за по-нататъшно задълбочаване на търговско-икономическите отношения, увеличаване на инвестициите и разширяване на партньорството между бизнеса от България и Турция.