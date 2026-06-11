„Главболгарстрой“ се включи в Глобалния енергиен форум на Атлантическия съвет във Вашингтон

Едно от най-значимите годишни събития в енергийния сектор в САЩ - Глобалният енергиен форум на Атлантическия съвет във Вашингтон - събра представители на правителствени администрации от САЩ, Европа, Африка и Близкия изток, заедно с водещи световни енергийни и технологични компании, сред които ExxonMobil, GE Vernova, Chevron, Baker Hughes и Cheniere Energy, като участие във форума взе и българската строителна група „Главболгарстрой“.

Откриването на двудневния форум беше направено от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт. Той подчерта значението на надеждните и достъпни енергийни доставки за икономическото развитие и повишаването на жизнения стандарт, като определи енергетиката като ключов фактор за индустриален и технологичен напредък.

Райт акцентира и върху нарастващата роля на природния газ в глобалния енергиен баланс, като отбеляза, че разширяването на енергийните доставки е от съществено значение за икономическото развитие и повишаването на жизнения стандарт в световен мащаб

Дебатите в рамките на събитието поставиха акцент върху засилващата се взаимовръзка между енергийната сигурност и променящата се динамика в Близкия изток, където регионалната нестабилност продължава да оказва влияние върху глобалните пазари на горива. В този контекст бяха повдигнати и въпроси, свързани с диверсификацията на енергийните източници и развитието на нови инфраструктурни маршрути, разглеждани като ключов елемент от по-широкото трансатлантическо сътрудничество.

Снимка: (отляво надясно) Йорн Хлек, Старши директор, Европейски център към Атлантически съвет, H.E Майкъл Дамианос, министър на енергетиката, търговията и индустрията на Кипър; H.E Ставрос Папаставру, министър на околната среда и енергетиката на Гърция

Тази линия на дискусия беше продължена и от министъра на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру, който заяви, че енергийната сигурност в Югоизточна Европа вече не може да се разглежда единствено през призмата на доставките, а трябва да се разбира като функция на диверсификацията, инфраструктурната свързаност и стратегическите инвестиции. Според него геополитическите сътресения през последните години са ускорили необходимостта Европа да изгради по-сигурна и по-гъвкава енергийна система.

Заместник-председателя и главен изпълнителен директор на Кувейтската петролна корпорация (KPC), Шейх Наваф Ал-Сабах по време на дискусия

Енергийните политики и регионалното сътрудничество в Близкия изток бяха сред темите, засегнати в изказването на министъра на петрола и минералните ресурси на Египет Карим Бадави. Той отбеляза, че текущата геополитическа среда е ускорила адаптирането на националната енергийна стратегия, включително по-висока ефективност при добива от съществуващи находища, разширяване на регионалните партньорства и по-широка диверсификация на енергийния микс.

В този контекст Бадави акцентира и върху ролята на международното сътрудничество за по-ефективно разпределение на енергийните ресурси, като постави фокус върху възможността партньори да реализират по-висока стойност от своите енергийни активи чрез по-добра свързаност на пазарите.

В рамките на форума той проведе разговори със заместник-председателя и главен изпълнителен директор на Кувейтската петролна корпорация (KPC), Шейх Наваф Ал-Сабах, насочени към разширяване на сътрудничеството и инвестиционните възможности в сектора.

Снимка: (отдясно наляво) Тим Пери, вицепрезидент, RBC Capital Markets; Роджър Мартела, главен корпоративен директор,General Electric Vernova; Британи Келм, Старши политически съветник, Националния съвет за енергийно доминация към Белия дом; Андрю Херсковиц, главен изпълнителен директор, Mission 300 Accelerator, RF Catalytic Capital, Rockefeller Foundation; Анатол Фейгин, Изпълнителен вицепрезидент и Главен търговски директор, Cheniere и Х. Марк Менезес, Президент и главен изпълнителен директор, Енергийна а

В дискусия на високо равнище представители на водещи глобални енергийни компании насочиха вниманието към бъдещото развитие на енергийната сигурност. Акцентът беше поставен върху ролята на инвестициите и технологичните иновации за ускоряване на развитието на сектора и укрепване на енергийните системи.

Председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов по време на дискусия

В стратегически дебат председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов акцентира върху значението на инфраструктурните инвестиции, технологичните решения и регионалното сътрудничество за укрепването на енергийната сигурност в Югоизточна Европа.

“Това, което чуваме тук от секретаря по енергетика Крис Райт, а именно че природният газ е най-бързо нарастващият източник на енергия в световен мащаб през последните 16–17 години ясно подчертава значението на газа и ядрената енергия като основни енергоизточници през следващите десетилетия“, допълни Калин Пешов.

В този контекст председателят на УС на българската строителна група подчерта ролята на частния сектор като двигател за изпълнението на сложни инфраструктурни проекти, като изтъкна, че той допринася с инженерна експертиза, организационен капацитет и оперативна ефективност. По думите му именно публично частното партьорство позволява по-бърза и предвидима реализация на стратегически енергийни проекти, особено в условията на бюджетен дефицит.