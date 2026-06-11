ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След тениса идва ред на футбола - тримата големи с...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23025316 www.24chasa.bg

Любомир Качамаков: Българските строители имат капацитет за изграждане на ключовата инфраструктура

1680
Инж. Любомир Качамаков

Строителният бранш очаква плановете на държавата за инвестициите във всякакъв вид ключова инфраструктура - пътна, железопътна, газопреносна, ВиК, общинска и други - това заяви в четвъртък председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков на бизнесфорум в София. Ние имаме необходимия капацитет, мотивация и възможности за реализирането им, добави той.

Инж. Качамаков отбеляза, че за Европа в контекста на новата геополитическа обстановка, особено важна е инфраструктурата по оста Север-Юг. Необходимо е осигуряване на финансиране, но общественият ресурс няма да бъде достатъчен за мащабните проекти, които следва да бъдат изградени. Затова държавата трябва да помисли за включване на частния капитал. За да е работеща формулата обаче, е важно добре да бъдат балансирани частният и държавният интерес, отбеляза председателят на КСБ.

Инж. Качамаков посочи и усилията на КСБ за обезпечаване и запазване на кадровия потенциал в индустрията. Затова е нужна предвидимост в планирането и обезпечаването на строителни проекти, които държавата и общините искат да изградят.

Инж. Любомир Качамаков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)